02 февруари 2026, 06:39 часа 178 прочитания 0 коментара
Пример с риба как всъщност западните санкции срещу Русия не работят, защото малко се спазват

Решението на руския диктатор Владимир Путин да хвърли армията си в пълномащабна война срещу Украйна, макар и до днес официално Русия да не е обявявала война, а да говори за случващото се като за "специална военна операция", доведе до редица западни санкции срещу Руската федерация. Всичко това води и доведе до много затруднения за руската икономика, които се увеличават с течение на времето и поради лека-полека затягането на контрола върху изпълнението на ограниченията - именно липсата на достатъчно контрол е сочена от редица критици като основна причина Русия толкова дълго да издържа да финансира войната си в Украйна.

Беларуската опозиционна медия NEXTA даде пример за такава знакова липса на контрол, макар и косвен. Оказа се, че Беларус вече е водещ доставчик на риба за Русия. И това при положение, че Беларус няма излаз на море! Как точно тогава (бившата) съветска "република" се е превърнала в лидер в износа на риба за Русия е риторичен въпрос, добавя беларуската опозиционна медия.

През 2025 г. Беларус се класира на първо място по обем на износа на рибни продукти за Русия - 112 000 тона на стойност 336 милиона долара. Китай се класира на второ място с 96 000 тона, следван от Турция на трето място със 75 000 тона.

Какви западни ограничения по отношение на рибните продукти има срещу Русия? Те основно касаят внос на руски рибни продукти, а не износ към Руската федерация. От страна на САЩ: Изпълнителна заповед 14068 забранява вноса на риба, морски дарове и продукти от тях с произход от Руската федерация. В ЕС има забрана за внос на определени видове руски хайвер. Норвегия е наложила забрана на руски риболовни плавателни съдове да ползват пристанищата ѝ. Великобритания също е наложила ограничения за своя пазар, обаче внос има през трети страни.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
