Радар за икономика: Най-важните новини на 2 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден,2 февруари 2026 г.

Въпреки обещанията: Бюджетният дефицит за 2025 г. надхвърли 3 процента

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. надхвърли три на сто, въпреки многократните обещания на кабинета, че това няма да се случи. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на страната за 2025 г. е дефицит в размер на 6,828,3 млрд. лв. или 3,1 на сто от прогнозния БВП, съобщиха от Министерството на финансите.

Драматичен обрат с цената на златото

Отново сътресения на пазарите. Цената на златото продължи понижението си тази сутрин, задълбочавайки загубите след рязката разпродажба от петък, на фона на по-силния долар и реализирането на печалби, които отслабиха инерцията на ралито, извело благородните метали до рекордни равнища само дни по-рано. Една от причините за това, е че след номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв намаляват опасенията относно независимостта на централната банка на САЩ.

Рязък обрат в цената на петрола

А цената на петрола се понижи с над 5 на сто тази сутрин българско време, като се насочват към най-рязкото си дневно поевтиняване от над шест месеца. Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран "води сериозни разговори" с Вашингтон, което сигнализира за деескалация на напрежението с члена на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Нова посока за еврото през новата седмица

Нова посока и за еврото - то отстъпи позиции и отново слезе сериозно под психологическа граница от 1,2 спрямо щатския долар. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Така еврото остана през седмицата на най-високия си курс от пет години към долара.

БРИКС търси алтернатива на долара, за да намали удара от санкциите

В тази връзка страните от БРИКС може да предприемат решителна стъпка към преструктуриране на световната финансова архитектура още тази година. С планираното въвеждане на обща платформа за плащания, предварително наречена Brics Pay, обединението цели да намали зависимостта си от доминираните от Запада финансови институции.

