Колко българи не могат да отопляват домовете си: Актуални данни

Делът на българите, които не са могли адекватно да осигурят отопление за домовете си през 2025 г., е намалял до 16,1 процента. Това съобщава европейската статистическа агенция Евростат. Според данните , публикувани днес, хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението до най-ниско ниво, откакто има налични данни за страната ни - 2005 г. Тогава 69,5 на сто от българите не са могли да отопляват достатъчно домовете си.

Делът намалява от влизането в ЕС

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., делът на българите без адекватно отопление на жилищата постепенно отслабва въпреки някои колебания през годините - от 67,4 на сто през 2007 г. до 46,5 на сто през 2012 г. и 36,5 на сто през 2017 г.

Въпреки напредъка, през 2024 г. страната ни дели първото място в негативната класация по този показател в ЕС с Гърция (с по 19 процента за всяка).

През 2024 г. делът на хората в ЕС без адекватно отопление на домовете си е бил 9,2 на сто, след като нарасна до 10,6 на сто през предходната година.

Освен България и Гърция, с най-висок дял на хора, които не са могли да поддържат адекватна температура в домовете си, са били Литва (18 на сто) и Испания (17,5 на сто).

За разлика от тях, най-нисък подобен дял е отчетен във Финландия (2,7 на сто), Полша и Словения (по 3,3 на сто за всяка) и Естония и Люксембург (по 3,6 на сто).