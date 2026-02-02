Спорт:

Колко българи не могат да отопляват домовете си: Актуални данни

02 февруари 2026, 14:11 часа 189 прочитания 0 коментара
Колко българи не могат да отопляват домовете си: Актуални данни

Делът на българите, които не са могли адекватно да осигурят отопление за домовете си през 2025 г., е намалял до 16,1 процента. Това съобщава европейската статистическа агенция Евростат. Според данните , публикувани днес, хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението до най-ниско ниво, откакто има налични данни за страната ни - 2005 г. Тогава 69,5 на сто от българите не са могли да отопляват достатъчно домовете си.

Делът намалява от влизането в ЕС

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., делът на българите без адекватно отопление на жилищата постепенно отслабва въпреки някои колебания през годините - от 67,4 на сто през 2007 г. до 46,5 на сто през 2012 г. и 36,5 на сто през 2017 г.

Още: 5 трика за намаляване на сметката за ток, ако отопляваме с климатик

Въпреки напредъка, през 2024 г. страната ни дели първото място в негативната класация по този показател в ЕС с Гърция (с по 19 процента за всяка).

През 2024 г. делът на хората в ЕС без адекватно отопление на домовете си е бил 9,2 на сто, след като нарасна до 10,6 на сто през предходната година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен България и Гърция, с най-висок дял на хора, които не са могли да поддържат адекватна температура в домовете си, са били Литва (18 на сто) и Испания (17,5 на сто).

Още: Увеличава се броят на енергийно бедните в Европа

За разлика от тях, най-нисък подобен дял е отчетен във Финландия (2,7 на сто), Полша и Словения (по 3,3 на сто за всяка) и Естония и Люксембург (по 3,6 на сто).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз Евростат Отопление енергийно бедни битово отопление
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес