Китайска автомобилна компания с интерес към България

Китайска автомобилна компания проучва българския пазар, съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в последния брой на онлайн бюлетина си "Инфобизнес". Заместник-председателят на БТПП д-р Васил Тодоров разговаря с Ли Юан, изпълнителен директор на китайската компания Martinger Industrial Technology (Tianjin). В срещата участва и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България, който разказа за спецификите на автомобилния пазар в България.

Електрически автобуси

Ли Юан информира, че работи в сферата на автомобилната индустрия вече 28 години и е в България, за да проучи възможностите на пазара за навлизане на електрически автобуси и оборудване за тях.

Васил Тодоров представи дейността на Палатата като работодателска организация в подкрепа на бизнеса и акцентира върху предимствата на единния доброволен търговски регистър при БТПП, регионалната ѝ структура, широката мрежа от браншови организации, покриваща 52 икономически сектора. Подробно бе представена инвестиционната и данъчна система на страната.

Отбелязано бе, че България поддържа атрактивна, ниска и предвидима данъчна система с 10 процента плосък данък върху доходите и корпоративната печалба, съчетана с насърчителни инвестиционни мерки.

Срещата е продължение на проведения на 26 ноември 2025 г. бизнес форум на тема „България - Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“, организиран от Българската търговско-промишлена палата със съдействието на Посолството на Китайската народна република в България, в който участваха над 50 български и китайски компании от сектора.

