Нова посока за цената на петрола след новина от САЩ

Цената на петрола отбеляза ръст в четвъртък, възстановявайки се след два дни на понижения, след като по-голям от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ даде повод на инвеститорите да купуват фючърси, докато следят развитието във Венецуела, предаде Ройтерс. Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 3,8 милиона барела до 419,1 милиона барела през седмицата, приключила на 2 януари, съобщи Управлението за енергийна информация, докато анализаторите очакваха ръст от 447 000 барела.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 38 цента, или 0,6 на сто, до 60,34 долара за барел тази сутрин.

Котировките на американския суров петрол се търгуваха на ниво 56,36 долара за барел – с ръст от 37 цента, или 0,7 на сто.

И двата водещи сорта поевтиняха с над 1 на сто за втори пореден ден вчера на фона на очакванията за изобилно глобално предлагане през тази година, включително според анализатори от Morgan Stanley, които оценяват излишък до 3 милиона барела дневно през първата половина на 2026 г.

Спадовете са накарали някои търговци да се възползват от възможността да купуват фючърси в четвъртък, заяви Мицуру Мураиши, анализатор в Fujitomi Securities.

"Покупките при текущите условия леко повишиха цените, но трайните опасения за свръхпредлагане ограничават възходящия импулс. Докато пазарите следят развитието във Венецуела, низходящата тенденция вероятно ще продължи засега“, каза той и прогнозира, че американският сорт вероятно ще падне под 54 долара.

Високопоставени американски представители заявиха вчера, че САЩ трябва безсрочно да контролират продажбите и приходите от венецуелски петрол, за да стабилизират икономиката на страната, да възстановят петролния ѝ сектор и да гарантират, че тя действа в интерес на Америка.

Петролният производител Chevron води разговори с правителството на САЩ за разширяване на ключов лиценз за дейност във Венецуела, което да му позволи да увеличи износа на суров петрол към собствените си рафинерии и да продава на други купувачи, съобщиха четири източника, близки до преговорите.

САЩ също така конфискуваха два танкера, свързани с Венецуела, в Атлантическия океан в сряда, като единият е плавал под руски флаг, като част от по-агресивните усилия на американския президент Доналд Тръмп да диктува петролните потоци в Северна и Южна Америка и да принуди социалистическото правителство на Венецуела да стане съюзник.