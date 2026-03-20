Обрат с цената на петрола в края на седмицата

Цената на петрола леко се понижава в края на седмицата, но е на път да я завърши с печалби, тъй като прекъсването на износа от Близкия изток продължава вече трета седмица. Спадът на цената в края на седмицата дойде след изявления на няколко световни лидери, които признаха за необходимостта от възстановяване на потока от петролни танкери през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Цените

Суровият петрол сорт Брент се търгуваше днес на цена от 106,71 долара за барел, след като в началото на седмицата цената беше около 103 долара.

Котировките на американския суров петрол бяха на цена от 93,58 долара за барел, което е спад от над 99 долара за барел в началото на седмицата.

Изявлението на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, че Вашингтон обмисля отмяна на санкциите върху иранския суров петрол в плаващи складове, и предложението, че могат да бъдат освободени допълнителни барели от стратегическия петролен резерв, също помогнаха за оказване на натиск върху цените.

Прилагането на тези идеи обаче, може да се окаже доста трудно, дори ако протокът бъде отворен отново утре. Причината е, че такова мащабно прекъсване на производството на петрол и газ не може да бъде обърнато за една нощ – нещо, което търговците изглежда не обмислят засега.

"Щетите са нанесени и дори ако безопасното преминаване на танкери през Ормузкия проток бъде по някакъв начин договорено, пълноценното възраждане на логистиката може да отнеме ужасно много време“, каза анализаторът на Phillip Nova Приянка Сачдева. "Дотогава всеки директен удар върху експортната инфраструктура или маршрутите на танкерите може да тласне цените рязко нагоре, докато продължителното дипломатическо взаимодействие може да ограничи ралитата и да ускори отмяната на военната премия“,поясни тя.

Като се има предвид, че последните новини от Близкия изток са за още израелски удари срещу Иран, въпреки публичните уверения на президента Тръмп, че е поискал от израелците да спрат, шансовете за каквото и да е дипломатическо взаимодействие изглеждат доста малки.