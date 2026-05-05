Лъчезар Богданов: В краткосрочен план свиването на дефицита е неизбежна мярка

05 май 2026, 21:22 часа 103 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Когато разходите в бюджета превишават приходите, това се нарича бюджетен дефицит. Трябва да покриете тази разлика – как я покривате? Със заеми. Това коментира старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в предаването „Интервюто в Новините на NOVA”. Според него трупането на дефицит е опасно, защото „хората често казват: ама не искаме заеми, които после трябва да се връщат и за които ще се плащат повече и повече данъци”.

Богданов обясни, че въпреки добрия ръст на данъчните приходи, България е в парадоксална ситуация. „Икономиката работи, данъчните приходи растат. Защо има обаче нарастващ дефицит? Защото разходите растат с още по-бързи темпове”, коментира икономистът. Той подчерта, че все още не е нужно драстично рязане на средства: „Ние все още не сме в ситуацията, в която трябва да се режат разходи. Ние сме в ситуация, в която дори ако спрат да растат разходите от утре нататък, всъщност ще имаме един доста добър финансов резултат”.

  • Икономистът очерта няколко стъпки за стабилизиране на публичните финанси
  • Оптимизация на персонала: „Не може да имаме публичен сектор, който остава непокътнат за последните 15 години, а населението да е намаляло с 20%. Това е очевидно неустойчиво”, коментира Богданов.
  • Реформа в заплащането: „Важен принципен подход е да се махнат тези автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор”, категоричен е икономистът.

Сливане на структури: Богданов призова за много по-цялостен подход при сливането на министерства и агенции, за да не се дублират администрация и сграден фонд.

Последици от забавянето

Според икономиста отлагането на тези стъпки води до неизбежната дългова криза. Той даде пример с Гърция и Унгария, където след забавяне са последвали тежките мерки – много рязко вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии, урязване дори на заплати. „Колкото по-рано започне мисълта и действията по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнено ще бъде”, заключи той.

Елин Димитров
