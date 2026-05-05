Новата власт:

Еврокомисар: Подготвяме се за недостиг на керосин

05 май 2026, 13:21 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврокомисар: Подготвяме се за недостиг на керосин

Не е изключена опасността да се стигне до недостиг в доставките на изкопаеми горива в ЕС, особено на керосин. Може да се наложат политически действия и се подготвяме. Това каза еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на съвместна пресконференция с молдовския енергиен министър Дорин Жунгиету в централата на Европейската комисия в Брюксел. По думите му преживяваме най-тежката енергийна криза в историята.

"Обстановката е много сериозна"

Трябва да бъдем реалисти, дори и в най-добрия случай обстановката е много сериозна, подчерта еврокомисарят. По неговите думи ще бъдат необходими години за възстановяването на газовата инфраструктура в Катар, разрушена при иранския обстрел.

Още: Прогноза заради цените на самолетните билети: Пътуването на обикновените хора ще е почти невъзможно

Според еврокомисаря геополитическата непредсказуемост е висока, а скокът в цените на изкопаемите горива след началото на военните удари, свързани с Иран, е довел до допълнителни разходи за близо 30 млрд. евро при вноса в ЕС. Енергийната зависимост не е само икономически въпрос, а е и стратегическа уязвимост, посочи още Йоргенсен.

Европейската комисията неотдавна обяви, че ще предоставя разяснения за действащото законодателство по отношение на самолетното гориво, за да смекчи въздействието от високите цени и възможния недостиг на керосин.

Още: Европейската комисия предложи мерки срещу високите цени на горивата

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Горива Европейска комисия керосин цени на горивата самолетно гориво
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес