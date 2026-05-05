Еврокомисар: Подготвяме се за недостиг на керосин

Не е изключена опасността да се стигне до недостиг в доставките на изкопаеми горива в ЕС, особено на керосин. Може да се наложат политически действия и се подготвяме. Това каза еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на съвместна пресконференция с молдовския енергиен министър Дорин Жунгиету в централата на Европейската комисия в Брюксел. По думите му преживяваме най-тежката енергийна криза в историята.

"Обстановката е много сериозна"

Трябва да бъдем реалисти, дори и в най-добрия случай обстановката е много сериозна, подчерта еврокомисарят. По неговите думи ще бъдат необходими години за възстановяването на газовата инфраструктура в Катар, разрушена при иранския обстрел.

Според еврокомисаря геополитическата непредсказуемост е висока, а скокът в цените на изкопаемите горива след началото на военните удари, свързани с Иран, е довел до допълнителни разходи за близо 30 млрд. евро при вноса в ЕС. Енергийната зависимост не е само икономически въпрос, а е и стратегическа уязвимост, посочи още Йоргенсен.

Европейската комисията неотдавна обяви, че ще предоставя разяснения за действащото законодателство по отношение на самолетното гориво, за да смекчи въздействието от високите цени и възможния недостиг на керосин.

