Радар за икономика: Най-важните новини на 5 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 5 май 2026 г.

Предлагат промени в "Гражданска отговорност“ за мотоциклети

Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът на България ще предложат съвместно на новия парламент законодателни промени относно задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ за мотоциклети, които да позволяват тя да се ползва само сезонно. Това съобщиха днес на брифинг в сградата на КФН в София омбудсманът Велислава Делчева и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор“ в КФН.

В България половин заплата отива за наем, в София - почти 2 заплати

В България общите разходи за наем са средно около 45% от минималната работна заплата. Така страната ни се нарежда в групата на страните от Европейския съюз, в които гражданите дават най-висок процент от дохода си за наем. Това сочи проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ.

България е в топ 3 на ЕС по евтин ток за бита

България се нарежда на третото място сред страните от Европейския съюз (ЕС) с най-евтина електроенергия за домакинствата през втората половина на миналата 2025 година. Най-ниската цена на тока е регистрирана в Унгария 10,82 евро за 100 киловатчаса, Малта е с 12,82 евро, а нашата страна е с цена 13,55 евро. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа агенция.

България е на едно от челните места в ЕС по евтин газ

В България цената на газа за битовите потребители е 6,48 евро за 100 киловата, което позиционира страната ни на пето място сред страните от ЕС. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Според тях най-ниски цени на природния газ в ЕС се отчитат в Унгария (3,40 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (5,43 евро) и Румъния (5,66 евро).

Нов рязък завой в цената на петрола

Цената на петрола леко спадна в сутрешната търговия, след като вчера отбеляза рязък ръст заради подновеното напрежение между САЩ и Иран. Инвеститорите анализират риска от незабавни прекъсвания на петролните доставки на фона на информации за атаки срещу кораби в Ормузкия проток. В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "изтрит от лицето на земята", ако нападне американски кораби, охраняващи търговския трафик през протока.

