Безпокойство за туризма: Ryanair закрива своя база, близо до България?

Представители на туристическия сектор в Солун изразиха безпокойство от информациите, че нискотарифната авиокомпания Ryanair проучва възможността да затвори базата си на солунското международно летище "Македония“ заради увеличението на летищните такси, съобщава местното издание "Прото тема“, цитирано от БТА. Авиокомпанията има база в града, разположен само на няколко десетки километри от България, на която държи три от самолетите си.

Увеличение на таксите

Според Ryanair операторът на летището "Фрапорт“ е поискал увеличение на таксите с 15 процента за подновяване на договора, който скоро изтича. Превозвачът не е обявил официално намеренията си, но не изключва вероятността да затвори базата си във втория по големина гръцки град от октомври тази година.

Наскоро Ryanair обяви предстоящо затваряне на базата си в Берлин и откриването на нова в албанската столица Тирана.

Туристическият сектор в Солун определя възможността от затваряне на базата като удар върху бранша, а днес в късния следобед се очаква телефонен конферентен разговор на солунския кмет Стелиос Ангелудис по негово искане с членове на ръководството на Ryanair.

През миналата година, която е определяна като успешна, летището в Солун е обслужило почти 8 млн. пътници, а през първото тримесечие на тази година през него за преминали 1,47 млн. пътници, което е увеличение с 5,1 процента на годишна база, пише "Прото тема“.

