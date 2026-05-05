България е в топ 3 на ЕС по евтин ток за бита

05 май 2026, 14:11 часа 531 прочитания 0 коментара
България се нарежда на третото място сред страните от Европейския съюз (ЕС) с най-евтина електроенергия за домакинствата през втората половина на миналата 2025 година. Най-ниската цена на тока е регистрирана в Унгария 10,82 евро за 100 киловатчаса, Малта е с 12,82 евро, а нашата страна е с цена 13,55 евро. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес от европейската статистическа агенция.

Най-високите цени

Ирландия отчита най-високите цени на електроенергията през второто полугодие на 2025 г. - 40,42 евро за 100 киловатчаса, следвана от Германия - 38,69 евро и Белгия - 34,99 евро.

В сравнение с второто полугодие на 2024 г., най-значително увеличение на цените е наблюдавано в Румъния (+58,6 на сто), Австрия (+34,3 на сто) и Ирландия (+32,7 на сто). На другия полюс, най-голямото намаление на цените е регистрирано в Кипър (-14,7 на сто), Франция (-12,5 на сто) и Дания (-11,9 на сто).

Изразени спрямо стандарта на покупателна способност (СПС), цените на електроенергията са най-високи за домакинствата в Румъния (49,52 евро за 100 киловатчаса), Чехия (38,65 евро) и Полша (37,15 евро). Най-ниските цени, базирани на СПС, са наблюдавани в Малта (14,09 евро), Унгария (15,10 евро) и Финландия (18,77 евро).

През вторите шест месеца на 2025 година средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС остават почти без промяна в сравнение с първото полугодие, като е нараснала с 0,6 на сто - от 28,79 евро до 28,96 евро за 100 киловатчаса електроенергия.

Все пак цената на електроенергията за битови потребители в ЕС остава доста над нивата си отпреди енергийната криза през 2022 г. уточнява Евростат.

През второто шестмесечие на миналата година в сравнение с първото полугодие домакинствата са плащали повече данъци върху сметките си за електроенергия и газ в абсолютно изражение - 0,0837 евро спрямо 0,0804 евро за киловатчас през периода януари-юни.

Делът на данъците и таксите в крайната цена на електроенергията се увеличава до 28,9 на сто през второто полугодие на 2025 година спрямо 27,9 на сто през предходния период.

Пламен Иванов
