Откачената делюзия на Тръмп за икономика: Всичко е страхотно, обаче не е и не знае защо (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 22:37 часа 129 прочитания 0 коментара
Откачената делюзия на Тръмп за икономика: Всичко е страхотно, обаче не е и не знае защо (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп достигна нови висоти в абсурдността, която гради и опитва да превърне в реалност - този път по въпроса с американската икономика. Точно този въпрос, за който "икономиката, глупако" е еталон в американската политика от вече над 3 десетилетия. Крилатата фраза е на Джеймс Карвил, стратег на президентската кампания на Бил Клинтън срещу Джордж Буш-старши, с която Клинтън превзе Белия дом.

Сега Тръмп обаче влезе в небрано лозе именно за икономиката. Неговият диалог с водещия в NBC Том Ламас трябва да влезе във всички учебници по журналистика и да е еталон какво е липса на здрава логика:

  • Тръмп: Започвам да получавам страхотни резултати от проучвания за икономиката.
  • Ламас: Резултатите от проучванията за икономиката не са чак толкова добри.
  • Тръмп: Трябва да са страхотни.
  • Ламас: Защо не са?
  • Тръмп: Не знам.

NBC дори публикува материал "проверка на фактите" след като взе интервюто на Тръмп, но горните 5 реплики са повече от достатъчни за всеки с една мозъчна клетка да е наясно, че "Тръмп" и "факти" в едно изречение са оксиморони. Първата разобличена лъжа на Тръмп е за инфлацията - как наследил най-лошата такава, като пак влязъл в Белия дом. Всъщност тя беше 3%, падна до 2,3% през април, 2025 година, за да скочи пак на 3% през септември, 2025 година, заради митническата политика на милиардера. А през декември стана 2,7%.

И междувременно Тръмп обяви в Truth Social, че спрял ядрени войни между Русия и Украйна, Индия и Пакистан и Израел и Иран. Само че Украйна няма ядрено оръжие, Иран също няма - поне не такова, което да е готово за бойни действия:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
