България е втора в ЕС по ръст при продажбите на дребно

05 февруари 2026, 14:14 часа 212 прочитания 0 коментара
България е на на второ място в ЕС по най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно на годишна база през декември 2025 г. , след като през ноември и октомври нараснаха по-малко - съответно с 3,1 и 7,4 на сто. Това показват най-новите, сезонно изгладени, първоначални данни на Евростат. В България обемът на продажбите на дребно нараства през декември с 1,6 на сто и спрямо ноември, когато се увеличи с 0,2 на сто. 

В ЕС  и еврозоната

Обемът на търговията на дребно намалява с 0,5 на сто през декември 2025 г. спрямо ноември както в ЕС, така и в еврозоната.

През ноември, също на месечна база, обемът на търговията на дребно нарасна с 0,2 на сто в ЕС и с 0,1 на сто във валутната зона.

На годишна основа - спрямо същия месец на 2024 г., през декември м.г. календарно изгладените продажби на дребно растат както в ЕС, така и в еврозоната, съответно с 1,7 и 1,3 на сто.

По страни

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (7 на сто), Словакия (3,1 на сто), Хърватия (1,8 на сто) и България (1,6 на сто).

Най-големите намаления са наблюдавани в Португалия (3,1 на сто), Швеция (1,9 на сто) и Дания (1,6 на сто).

Сред страните от ЕС най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно през декември е отчетено в Кипър (8,2 на сто), България (7,7 на сто) и Люксембург (6,2 на сто).

С най-големи спадове са наблюдавани в Словакия (5,1 на сто), Румъния (2,1 на сто) и Естония (1 на сто).

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
