Въпреки блокадата: Русия ще продължи да доставя петрол на Куба

05 февруари 2026, 15:05 часа 313 прочитания 0 коментара
Русия многократно е доставяла петрол на Куба през последните години и ще продължи да го прави, заяви руският посланик в страната Виктор Коронели в интервю за държавната информационна агенция РИА, предаде Ройтерс. "Предполагаме, че тази практика ще продължи“, добави той. САЩ предприеха мерки да блокират доставките на петрол за Куба, включително и от Венецуела и заплаши с мита всяка страна, която изпраща петрол на острова.

"Заплаха за националната сигурност"

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че САЩ са започнали преговори с „най-висшестоящи лица в Куба“, дни след като обяви латиноамериканската островна държава за „извънредна заплаха“ за националната сигурност на САЩ.

След като САЩ блокираха доставките на петрол за Куба, това доведе до повишаване на цените на храните и транспорта и предизвика сериозен недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването в цялата страна, дори и в столицата Хавана.

Междувременно електрозахранването в Източна Куба, където се намира Сантяго де Куба, вторият по големина град в страната, е било прекъснато снощи поради авария в електропреносната мрежа, съобщи държавната електрическа компания „Юнион Електрика“ , информираха Франс прес и БТА.

"В 20:54 часа (местно време) се е случила авария в подстанция, довела до прекъсване на електрозахранването в източната част на страната“, съобщиха от компанията.

Пламен Иванов
