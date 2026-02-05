Радар за икономика: Най-важните новини на 5 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 5 февруари 2026 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да запази нивото на основните лихви без промяна - ход, който беше широко очакван от анализаторите и пазарите. Това стана след проведеното двудневно заседание на институцията, на което за първи път и България взе участие, в лицето на управителя на БНБ Димитър Радев. Страната ни стана 21-ия член на еврозоната на 1 януари 2026 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е започнала мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия, след сигнали от граждани и появило се напрежение след публикации в социалните мрежи. Това съобщи председателят на регулатора Пламен Младеновски. По думите му КЕВР не е получила нито един конкретен сигнал, но е длъжна да се самосезира заради напрежението, създадено в социалните мрежи.

И Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) възрази срещу сметките за ток. И още - въвеждане на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определяне на минималната работна заплата и по-нататъшно облекчаване, ускоряване и поевтиняване на процедурите за достъп на работна ръка от трети страни до пазара на труда в България. Това са част от приоритетите на АОБР.

Петролът пък поевтиня - цената му се понижи в сутрешната търговия днес на фона на отслабващото геополитическо напрежение след телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ - Си Цзинпин и Доналд Тръмп, както и насрочените за утре преговори между ирански и американски представители в Оман. Вчера цената се повиши след като САЩ свалиха ирански дрон, а въоръжени ирански лодки се приближиха до кораб под американски флаг в Ормузкия проток.

И пак към еврото - курсът му спрямо щатския долар е в нова посока, като отново слез под психологическа граница от 1,18 към щатската валута. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар.