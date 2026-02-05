Гърция прие важен закон за миграцията

Парламентът на Гърция прие днес закон за "легалната миграция" с гласовете на депутатите от управляващата партия Нова демокрация, докато всички опозиционни партии гласуваха против нормативния акт, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Законът посочва, че мигрантите, които са влезли в страната нелегално, не могат да получат законен статут. Министърът за миграцията Танос Плеврис заяви, че мигрантите, които пребивават в страната незаконно, ще останат нелегални и са застрашени от арест, затвор и репатриране.

Плеврис каза, че нормативният акт позволява мигранти работници да влизат в Гърция чрез законни канали за конкретни проекти и добави, че законният вход ще бъде единственият начин за работа в страната. Гръцкият омбудсман изрази сериозни безпокойства във връзка с проектозакона, като заяви, че да наказваш хората затова, че са влезли незаконно в страната, противоречи на международните конвенции за отношението към бежанците.

Омбудсманът добави, че предложените наказания за членове на неправителствени организации, за които се смята, че са помогнали за нелегално влизане на мигранти, са непропорционално сурови и не правят разлика между мотивиран от печалбата трафик на мигранти и хуманитарна помощ за хора в нужда.

