КЕВР с първи детайли от проверките заради сметките за ток

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е започнала мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия, след сигнали от граждани и появило се напрежение след публикации в социалните мрежи. Това съобщи председателят на регулатора Пламен Младеновски. По думите му КЕВР не е получила нито един конкретен сигнал, но е длъжна да се самосезира заради напрежението, създадено в социалните мрежи.

Младеновски подчерта, че КЕВР като независим орган носи отговорност както за определянето на цените, така и за контрола върху тяхното прилагане. По думите му регулаторът не е допускал и няма да допусне намеса от страна на изпълнителната власт нито в ценообразуването, нито в контролната си дейност. Той уточни, че ролята на Министерството на енергетиката е ограничена единствено до проверки на техническото състояние на електроразпределителната мрежа и няма отношение към цените на електроенергията.

Проверки в електроразпределителните дружества

В сряда екипи на КЕВР са започнали проверки в електроразпределителни дружества, като в следващите дни те ще обхванат и останалите оператори. Първата стъпка е изискване на информация за издадените фактури, които ще бъдат сравнени със същия период на предходната година. Според КЕВР температурите през коледно-новогодишните празници и до средата на януари тази и миналата година са напълно съпоставими.

Регулаторът ще проверява дали цените са правилно приложени, дали отчетните периоди са коректни, както и дали превалутирането на сметките е извършено правилно. По този повод Младеновски отбеляза, че в медиите и социалните мрежи има информация за възможни грешки при превалутирането, която ще бъде проверена в рамките на инспекциите.

Сред останалите проверки е и съпоставянето на количествата закупена от дружествата електроенергия с фактурираната към клиентите. При установени разминавания това ще бъде ясен индикатор за проблеми в отчитането.

Санкции до 1 милион евро

"Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни“, заяви Младеновски и напомни, че през изминалата година е подписал над 100 наказателни постановления за милиони левове срещу електроразпределителни дружества. Предвидените санкции са в размер от 20 000 до 1 милион евро.

Председателят на КЕВР подчерта, че цената на електроенергията не е променяна от 1 януари, а последната корекция е от 1 юли 2025 г., когато е отчетено увеличение от 2,58%. По данни на Евростат това поставя България сред страните с най-ниски цени на електроенергията в Европа.

КЕВР призова електроразпределителните дружества към разумна гъвкавост. При установяване на многократно увеличение на сметка спрямо предходен месец, регулаторът ще настоява за предлагане на възможности за разсрочено плащане за засегнатите домакинства.

По отношение на проверката на Топлофикация София“ Младеновски съобщи, че тя все още продължава, като експертите анализират данните и резултатите се очакват в най-кратък срок.