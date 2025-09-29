Войната в Украйна:

Петрол гази, жадна ходи: Бавно и сигурно санкциите задушават Русия

29 септември 2025, 13:21 часа 449 прочитания 0 коментара
Не е тайна, че поне 50% от руския държавен бюджет се пълнят от приходите от продажба на петрол и газ, като перото на петрола е най-голямото в цялата „торта“ на руските приходи. Само че опасността в средносрочен и дългосрочен план това парче от въпросната торта да се свие драстично е огромна – това показва анализ на The Wall Street Journal. Един от авторите, работили по материала, е българин – Георги Канчев, кореспондент на американската медия, който работи от Берлин.

На база прогнози на S&P за развитието на добива на петрол в Русия, картината изглежда по следния начин – пикът от над 11 млн. барела дневно, който Руската федерация е постигнала точно преди ковид пандемията, ще падне до 9 млн. барела дневно през 2030 година и малко над 8 млн. барела дневно през 2060 година. Това обаче е най-благоприятният сценарий – а най-неблагоприятният е 8 млн. барела дневно още през 2030 година и под 5 млн. барела дневно през 2060 година, което означава над 50% спад! Базовият сценарий сочи 9 млн. барела дневно през 2030 година и 7,5 млн. барела дневно през 2060 година.

Причините

Съгласно анализа, изглежда най-вероятно до 2030 година спадът в добива на руския петрол да е 10% спрямо пика точно преди 2020 година. Това се дължи най-вече на западните санкции, заради които Москва няма необходимите чужди инвестиции, технологии и оборудване, с което да разработва нови находища. Например – санкциите лишиха Русия от най-модерните софтуерни програми за анализ на скална маса, за да се установи къде точно има най-много петрол на дадено място и как той да бъде извлечен най-лесно, с най-малко разходи. Руските компании нямат и някои видове сензори, които предават данни в реално време при сондажи – пак за състава на скалната маса, през която се извършва сондажът. Алексадър Дюков, главен изпълнителен директор на „Газпром нефт“, призна, че компанията не разполага с около 200 технологични елемента от необходимото оборудване за добив и рафиниране на петрол. Компанията си е поставила да цел да елиминира тези липси до 2027 година. Русия не разполага и с достатъчно танкери-ледоразбивачи, които да транспортират добивани в Арктика петрол и газ, а западните санкции спират Москва от възможностите да си ги набави зад граница.

Още преди старта на пълномащабната война в Украйна, предизвикана от руския диктатор Владимир Путин, много от съветските находища на Русия, главно в Западен Сибир и Волго-Уралския регион, започваха да се изчерпват, което принуждаваше петролните компании да се обърнат към по-трудния за добив суров петрол в арктическите и сибирските находища, където климатичните условия са далеч по-голяма пречка. За да подобрят шансовете си, големите руски компании планираха добив, който е основан на технологии, разработени в Тексас и Северна Дакота – те са разработени за шистов добив. Само че войната в Украйна доведе и западните санкции, които сложиха бариера пред западните технологии за Русия, нанесоха силен удар – а Русия вдигна и данъците за петролния сектор, за да има пари за война. Много от работещите в сектора станаха войници, защото армията на Путин търпи огромни загуби в Украйна и има постоянна нужда от ново пушечно месо. Това води след себе си и недостиг на квалифицирани специалисти в индустрията.

"Добивът на петрол е по-труден и по-скъп, а влошаващата се ресурсна база означава, че трябва да се ускорява всяка година, само за да се задържиш на позицията, на която си. Това е по същество дълго и бавно сбогуване за руския петрол", коментира Матю Сейджърс, експерт по руските въпроси в S&P Global Commodity Insights. "Златната ера на руските гигантски конвенционални петролни находища е в миналото", добавя Дария Мелник, вицепрезидент в консултантската компания Rystad Energy. В подкрепа на думите им, руското енергийно министерство признава, че 80% от запасите от петрол в Русия т.е. потенциални находища, ще попаднат в категорията трудни за добив до 2030 година. В момента 59% от запасите от руски петрол са такива. "Това значи, че както разходите, необходими за добив, така и оборудването и технологиите, необходими за добив, ще стават все повече и по-скъпи", заяви руският зам.-енергиен министър Павел Сорокин на конференция през 2024 година.

Графиката на The Wall Street Journal показва, че през 2023 година разходите за добив на суров петрол в Русия вече са 46 долара за барел! За сравнение, в началото на ковид пандемията са били сао 25 долара за барел! Данъчното бреме върху петрола също тежи все повече – около 58% налози през 2024 година спрямо около 42% в началото на ковид пандемията.

Източник: The Wall Street Journal

Ивайло Ачев
