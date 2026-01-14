Предизборно депутатите приеха таван на надценките

След като в края на миналата година с оставката на кабинета "Желязков" стана ясно, че 51-ото Народно събрание е към края си, днес (14 януари) парламентът предизборно прие на първо четене законопроекта за мерки за контрол на цените на основни стоки и услуги във връзка с въвеждането на еврото. Текстовете предвиждат временно въвеждане на пределни надценки и административни ограничения с цел ограничаване на поскъпването в преходния период.

Законопроектът бе подкрепен от 167 народни представители от ГЕРБ, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", БСП, "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест", "Величие", както и един независим депутат. "Против" гласуваха единствено депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България". Двама депутати се въздържаха – по един от ПП–ДБ и АПС. Още: Ще стимулира сивата икономика: БСК е против закона на Пеевски, рекламиран като по-евтини храни

Таван на надценките

Вносители на законопроекта са Нина Димитрова и група народни представители от различни парламентарни формации. Предложените мерки включват определяне на максимални цени при търговията на дребно, въвеждане на пределни надценки, задължение за публикуване на ценови листи, редовно предоставяне на данни за цените, както и забрана за увеличаване на такси или въвеждане на нови.

Мерките ще се прилагат в периода на въвеждане на еврото - от един месец след влизането в сила на решението за приемането му до 12 месеца след реалното му въвеждане. С решение на Министерския съвет срокът може да бъде съкращаван или удължаван.

Контролът ще обхване основни хранителни стоки и услуги от първа необходимост, банкови такси и комисионни, електронни съобщителни услуги, продукти от нефтен произход, лекарства без лекарско предписание и други стоки и услуги, определени от Министерския съвет. Още: Удар по свободния пазар, картели, работа на загуба, фалити: Търговците срещу закона за максималната надценка

"Вече социалисти ли сте?"

Преди гласуването дебатът в пленарната зала се изостри. "Вече социалисти ли сте, колеги от ГЕРБ?", обърна се към управляващото мнозинство Мартин Димитров от ПП–ДБ, определяйки законопроекта като "пушилка". Още: Жестоки критики за цените на храните и къде е най-евтино - от търговските вериги

От страна на вносителите Нина Димитрова защити текстовете с аргумента, че целта им е превенция срещу спекулата. "В създаденото приложение за антиспекула има постъпили много сигнали за нарушения. Ако процесът не бъде овладян своевременно, това ще доведе до още по-голямо обедняване и сериозно социално напрежение", заяви тя. По думите ѝ "този закон не е срещу бизнеса, а срещу спекулата, в защита на българските домакинства и техния стандарт".

Критики дойдоха и от "Възраждане". Депутатът Петър Петров обвини БСП в демагогия и напомни, че партията е била част от управлението през последната година. Според него, ако социалистите действително са искали да предотвратят обедняването, са имали възможност да се противопоставят на въвеждането на еврото.

От ПП–ДБ определиха законопроекта като отстъпление от принципите на свободния пазар. Ивайло Шотев заяви, че още в първата седмица от работата си парламентът предлага "да се откажем от свободния пазар и да се върнем към плановата икономика", което според него ще удари лоялните търговци и потребителите. "Спекулата не се бори с изкуствен таван на цените, а с конкурентност и прозрачни регулатори", подчерта той. Още: "Основа за повишаване на минималната работна заплата": Големите вериги с обвинения към КНСБ

Мартин Димитров насочи критиките си и към фискалната политика на управляващите. Той заяви, че ръстът на цените е резултат от "взимането на огромни заеми и наливането им в икономиката", като обвини БСП, ГЕРБ, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало" в провеждане на "уникално лява политика". По думите му натискът върху бизнеса чрез глоби и проверки през последните месеци също се калкулира в крайните цени.