Радар за икономика: Най-важните новини на 14 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 14 януари 2026 г.

Предизборно депутатите приеха таван на надценките

След като в края на миналата година с оставката на кабинета "Желязков" стана ясно, че 51-ото Народно събрание е към края си, днес (14 януари) парламентът предизборно прие на първо четене законопроекта за мерки за контрол на цените на основни стоки и услуги във връзка с въвеждането на еврото. Текстовете предвиждат временно въвеждане на пределни надценки и административни ограничения с цел ограничаване на поскъпването в преходния период.

НАП стартира първата данъчна кампания в евро

В същото време Националната агенция за приходите (НАП) обяви началото на данъчната кампания за тази година, която е първата в евро след присъединяването на България към еврозоната. Данъчната кампания за 2026 година започна на 10 януари с подаване на данъчни декларации по електронен път и на 12 януари за подаване на декларации в офиси на НАП, като тази година ще мине под знака на еврото.

Не само наблюдател, но и инвеститор: Държавата ще проучва за нефт и газ в Черно море

А българската държава чрез БЕХ влиза в правата по търсене и проучване в дълбоко Черно море съвместно с OMV и NewMed, обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на брифинг в Министерски съвет. Той определи това като едно дълго чакано решение, което ще доведе до сигурност на доставките на енергийни ресурси. И уточни, че на 5 км от българската граница с Турция турската страна е открила находище, което би задоволило нуждите на страната ни за 20 години напред, а сондаж до румънска територия има търговско откритие, което би задоволило националната ни консумация за 30 години напред.

Неочакван обрат с цената на петрола

И като стана дума за нефт цената на петрола се понижи в днешната търговия след четири поредни дни на ръст, след като Венецуела възобнови износа си, а нови данни от САЩ показват увеличение на запасите от суров петрол и петролни продукти. В същото време опасенията от евентуално прекъсване на доставките от Иран заради смъртоносни граждански безредици продължават да оказват влияние върху пазара на петрол.

Български лев, германска марка, френски франк: Кои валути още се обменят за евро и докога?

И една полезна информация за еврото. Често се питаме докога ще е възможно обменянето на левовете в евро след изтичането на срока за двойно обращение на 31 януари. Отговорът от Българската народна банка (БНБ) е категоричен: централната банка ще приема безсрочно старите левчета и ще ги обменя за евро. Но дали така стои въпросът и с други валути, които вече са излезли от употреба и са заменени с еврото?

