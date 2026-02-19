Радар за икономика: Най-важните новини на 19 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 19 февруари 2026 г.

България е влязла в еврозоната с рекорден дефицит по текущата сметка

През декември 2025 г., точно преди влизането на България в еврозоната, дефицитът по текущата сметка възлиза на рекордните 1,4095 млрд. евро, в същото време търговският дефицит скача до 1,2909 млрд. евро, докато преките чуждестранни инвестиции нарастват с 383,2 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс на нашата страна точно преди въвеждането на еврото.

Председателят на КЕВР съобщи колко са жалбите от сметки за ток

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200. Това съобщи пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, като допълни, че жалбите все още се проверяват. На 4 февруари започна извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители.

Прекалено качествена стомана спря работата на АЕЦ Козлодуй 3 пъти

И още на тема енергетика - уникално, но факт - вече три спирания на работата на VI (Шести) блок на АЕЦ Козлодуй от декември 2025 година се дължат на прекалено качествена стомана. Или поне така излезе от думите на изпълнителния директор на централата Иван Андреев, който говори в пленарна зала на Народното събрание. А това стана ясно чак в края на отговора на Андреев, който преди това говори 30-40 минути за дерогацията на атомната централа в бизнес отношенията ѝ за поддръжка с руски доставчици - това обаче се оказа, че няма нищо общо с истинския отговор на проблема.

Обрат с цената на петрола заради Ормузкия проток и данни за запасите

На световните пазари Цената на петрола се повиши в азиатската търговия днес на фона на опитите на САЩ и Иран да намалят напрежението в преговорите за ядрената програма на Техеран, докато и двете страни засилват военната си активност в ключовия за добива на петрол регион, предаде Ройтерс. А по данни на пазарни източници, позоваващи се на информация на Американския петролен институт, запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели през миналата седмица, въпреки очакванията за увеличението им с 2,1 милиона барела.

Еврото пресече невиждана скоро граница

Курсът на еврото спрямо щатския долар падна под границата от 1,18 към щатската валута, нещо невиждано от повече от седмица. А само преди дни европейската валута достигна максимума си за месец февруари. От началото на годината еврото се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара.

