Войната в Украйна:

"Електрохолд" разясни защо получихме по-високи сметки за ток

19 февруари 2026, 16:23 часа 760 прочитания 0 коментара
"Електрохолд" разясни защо получихме по-високи сметки за ток

Средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени към 27.01.2026 г., е с близо 30% по-високо в сравнение с предходния отчетен период, показват данни на Електрохолд Продажби, цитирани от "Фокус". Тези фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година.

Основен фактор за формирането на сметките за ток е индивидуалната консумация. При домакинствата, ползващи електроенергия за отопление, тя нараства значително през зимните месеци. Върху потреблението влияят още изолацията на жилището, външната температура и други фактори. През януари средната температура в Западна България се понижи до 0 градуса спрямо близо 3.1 градуса за декември. Освен уредите за отопление, други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлер, готварска печка, сушилня, фризер, хладилник и миялна машина.

Прилагането на подходящи мерки може да намали разходите за енергия, без да ограничава комфорта на потребителите.

Съвети за по-ефективно използване на електроенергията в домакинствата:

· Не покривайте радиаторите с мебели или завеси. Това ще намали ефективността на отоплението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

· Не изключвайте климатика често – постоянната работа при умерена температура е по-икономична.

· Използвайте таймери на отоплителните уреди, за да поддържате постоянна температура и да избегнете ненужно отопление, когато не сте у дома.

· Подобрете изолацията на дома си – това може значително да намали разходите за отопление и да увеличи комфорта в жилището.

· Подобрете уплътнението на прозорци и врати – премахването на пролуки и замяната на стара дограма с нова, ПВЦ или алуминиева, намалява загубата на топлина.

Повече информация, практични съвети и решения за повишаване на енергийната ефективност може да намерите на: https://electrohold.bg/bg/sales/domakinstva/energijna-efektivnost/

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ток електричество сметки за ток Електрохолд
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес