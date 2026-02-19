Нова заплаха от Унгария към Киев заради спирането на руския петрол

Унгария обмисля да прекрати износа на газ и електроенергия за Украйна, ако Киев не възобнови руските доставки на петрол за страната чрез тръбопровода „Дружба“. Това съобщи днес началникът на канцеларията на унгарския премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс. Унгария и Словакия, където се намират последните рафинерии в ЕС, които използват руски петрол, доставен чрез тръбопровода „Дружба“, се опитват да си осигурят доставки, откакто тръбопроводът беше спрян на 27 януари, след като Украйна заяви, че руски дрон е повредил инфраструктурата му.

Рафинериите планират да започнат да използват държавни петролни запаси и словашкото правителство вчера одобри заем от 250 000 тона.

Началникът на канцеларията на Орбан Гергей Гуяш каза, че унгарското правителство също е освободило стратегически петролни запаси по искане на рафинерията MOL.

Обвиненията към Украйна

Унгария и Словакия обвиняват Украйна, че бави възобновяването на доставките по политически причини и вчера обявиха, че спират износа на дизелово гориво за Украйна.

Унгарският премиер Виктор Орбан е гласовит противник на кандидатурата на Украйна за присъединяване към ЕС и Унгария и Словакия поддържат добри отношения с руския президент Владимир Путин въпреки продължаващата вече почти години война в Украйна.

"Обмисляме и възможността за спиране на доставките на газ и електроенергия за Украйна“, заяви Гуяш и добави ,че Будапеща ще координира действията си със Словакия, освен ако Украйна не поднови доставките чрез „Дружба“.

Словашкият премиер Роберт Фицо вчера също спомена възможността за спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна.

"Ще има още контрамерки, ако украинското правителство не промени решението си и продължи да блокира тръбопровода „Дружба“ с фалшиви аргументи“, заяви Гуяш.

Според базираната в Киев консултантска компания „ЕксПро“ 68 на сто от внесената в Украйна електроенергия този месец е дошла от Унгария и Словакия. Според газовия оператор на страната също така около една трета от настоящия внос на газ идва от Унгария.