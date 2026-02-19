България е трета в ЕС по спад на строителната продукция

България заема трето място сред държавите в Европейския съюз (ЕС) по спад на строителната продукция през декември 2025 г. на месечна база, като понижението спрямо ноември е 2,3 на сто. По-големи спадове са отчетени само в Австрия (9,2 на сто) и Словения (3,2 на сто), показват данни на Евростат. Най-високи месечни увеличения са регистрирани в Унгария (6,6 на сто), Полша (5,1 на сто) и Словакия (4 на сто).

В ЕС и еврозоната

През декември спрямо ноември сезонно коригираната строителна продукция се е увеличила с 0,9 на сто в еврозоната и с 1,2 на сто в ЕС. През ноември беше отчетен спад от 1,5 на сто и в двата региона.

Още: Строителството в България бележи ръст за 21-и пореден месец

На годишна база – спрямо декември 2024 г. – строителното производство е намаляло с 0,9 на сто в еврозоната, докато в ЕС е останало на стабилно равнище.

Средногодишно за 2025 г. строителната продукция е останала без промяна в еврозоната, а в ЕС е нараснала с 0,5 на сто спрямо 2024 година.

По сектори през декември спрямо ноември в еврозоната строителството на сгради се е увеличило с 0,9 на сто, гражданското строителство – с 2,3 на сто, а специализираните строителни дейности – с 0,6 на сто. В ЕС ръстът е съответно 1,2 на сто при строителството на сгради, 3,9 на сто при гражданското строителство и 0,9 на сто при специализираните дейности.

Още: България е с най-голям спад на строителната продукция в ЕС

На годишна база в еврозоната строителството на сгради е намаляло с 3,3 на сто, докато гражданското строителство е нараснало с 1,6 на сто, а специализираните дейности – с 0,2 на сто. В ЕС строителството на сгради е спаднало с 0,7 на сто, гражданското строителство е нараснало с 0,9 на сто, а специализираните дейности – с 1,1 на сто.

Най-големи годишни понижения са отчетени в Австрия, Белгия и Испания, докато най-силен ръст е регистриран в Словакия, Словения и Финландия.