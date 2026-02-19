Изненадата е факт! Яник Синер е аут от турнира в Доха! Алкарас с трудна победа над руснак

№2 в ранглистата на ATP Яник Синер е аут от турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500! Италианецът отстъпи с 1:2 сета (6:7(3), 6:2, 3:6) срещу Якуб Меншик за два часа и 13 минути игра. На 1/2-финалите чехът ще премери сили с Артюр Фис, който елиминира осмия поставен Иржи Лехечка с 2:0 (6:3, 6:3). За следващата фаза на надпреварата се класираха още световният номер 1 Карлос Алкарас и Стефанос Циципас.

Меншик успя да измъкне равностойния първи сет, но Синер изравни след убедителна втора част, която завърши с четири поредни гейма. В третия сет чешкият тенисист започна с ранен пробив и стигна до аванс от 5:3, преди да реализира втори брейк и да приключи мача при 6:3.

Jannik Sinner that is RIDICULOUS.



Sliding one handed backhand flick passing shot.



Perfectly placed right over the net.



He is the Spiderman of tennis. 🕷️🦊



pic.twitter.com/NAyhX8XFGc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026

Водачът в схемата Карлос Алкарас също се класира за полуфиналите. Испанецът хвърли немалко усилия, за да преодолее седмия поставен руснак Карен Хачанов с 6:7(3), 6:4, 6:3 за два часа и 28 минути игра. Карлитос загуби с тайбрек оспорвания първи сет. Във втория осъществи ключов пробив в петия гейм, а после стигна до 6:4. Третата част се разви почти аналагично с два пробива за Алкарас, който ще се изправи срещу защитаващия титлата си Андрей Рубльов на полуфиналите.

Петият в схемата руснак отстрани Стефанос Циципас (Гърция) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил час и 36 минути. Два пробива осигуриха на Рубльов успех в първия сет, а във втория се стигна до тайбрек, в който руският тенисист надделя.

