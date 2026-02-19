Унгария блокира доставките на дизелово гориво за Украйна

Унгария спря доставките на дизелово гориво за Украйна. Макар че този ход не е критичен, обемите са значителни и играят важна роля, казва Николай Сичев, анализатор в NaftoRynok. Както той отбеляза в коментар пред РБК-Украйна, делът на унгарското дизелово гориво на украинския пазар постепенно нараства. Докато миналата година Украйна е получавала 9% от целия внос на дизелово гориво чрез тръбопровода „ПрикарпатЗападТранс“, до януари 2026 г. цифрата вече е била 11%.

Още: Нова заплаха от Унгария към Киев заради спирането на руския петрол

Доставките на устойчиво на замръзване дизелово гориво са важни за Украйна в зимни условия. „Положителен фактор са подобряващите се метеорологични условия, тъй като търсенето на устойчиви на замръзване ресурси от унгарската петролна компания MOL намалява“, обясни Сичев.

Още: Унгария отвръща на удара: Спира доставките на дизел за Украйна

Според анализатора, обемите дизелово гориво, които Украйна получава от Унгария, могат да бъдат заменени с внос от Полша, Румъния, Гърция и Турция. „Горивото се доставя в Украйна по различни маршрути, например с танкери от Гърция, баржи от Румъния, железопътен и автомобилен транспорт“, заключи експертът.

Още: Украйна към Унгария и Словакия: Приличате на наркомани

Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че страната му спира износа на дизел за Украйна. Той добави, че Будапеща не планира да го възобнови, докато не се възстанови потокът от петрол по главния петролопровод „Дружба“. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий припомни, че спирането на петролопровода „Дружба“ е следствие от руски атаки и Унгария е добре запозната с това. „В тази ситуация ни се струва странно, че унгарската страна не е направила никакви изявления, в които да се посочва ясно, че Русия е стреляла по нефтопровода“, добави той.

Още: Унгарската MOL вече си поръча тонове руски петрол: Вярва, че ще ѝ ги доставят през Хърватия