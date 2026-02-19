Председателят на КЕВР съобщи колко са жалбите от сметки за ток

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200. Това съобщи пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, като допълни, че жалбите все още се проверяват. На 4 февруари започна извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и новите от всички електроразпределителни дружества.

По-високо потребление

Действително крайните потребители са потребили по-малко енергия през ноември - с около 20 процента спрямо миналата година по-малко и с 20 процента повече спрямо миналия декември, т.е. повишението в потреблението е около 30-40 процента през декември спрямо ноември, посочи той.

Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, потребени от конкретните жалбоподатели през миналата година за този период ноември, декември и януари, и тази година - ноември, декември и януари, тъй като като потребление съвпадат с общото потребление на крайните снабдители.

"Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента с около 10 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление, отбеляза той. Част от тях отдаваме на това, че те са в нови сгради, които не са експлоатирани преди, но при останалите колегите в момента работят по това, че идентифицират тези обекти и демонтират електромерите за проверка в независима лаборатория, независима и от електроразпредителните дружества", обясни Младеновски, цитиран от БТА.

Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се заринат от жалби“, както е имало призиви в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин се забавя и става по-трудна проверката. Младеновски посочи, че има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни. Но има много такива с изключително ниско потребление, които отново са пуснали жалби и след като ги идентифицираме по съответния ИТН номер, се вижда, че говорим за 7 киловата, за 11 киловата - говорим за фактури, които са изключително ниски, посочи Младеновски. Попитан кога се очаква да приключи проверката, председателят на КЕВР каза, че постоянно идват нови и нови жалби, което удължава срока.

В отговор на въпрос какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките, Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален, но обясни, че ако е заради техническа грешка, за което вече има такива основателни жалби, естествено ще бъде коригирана фактурата на потребителя, а при установена умишлена злоупотреба ще бъде наложена санкция.