Стана ясно колко са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Около 18 млн. лева са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" през декември миналата година, обяви пред депутатите изпълнителният директор на централата. Причина за изслушването бяха честите спирания на шести блок след годишния му ремонт. Международни експерти помагат на АЕЦ "Козлодуй" да открие и реши проблема в шести блок. У нас тече партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори. Пристигнали са и експерти от руски централи.

"Блоковете са вече надпроектен ресурс, на доста години и всяко едно съоръжение трябва да се гледа като рохко яйце, да се следят всички процеси и подмяната на елементите да е навременна, което е сложно при тези деругации и се надявам в бъдеще този процес да бъде доста по-гладък", обясни Иван Андреев, изп. директор на АЕЦ "Козлодуй".

И в момента шести блок на ядрената централа в Козлодуй работи с намалена мощност, заради нуждата от подмяна на част. "В много централи има повторяемост на събития, въпросът е да се намери коренната причина, която я търсим в момента", уточни Андреев.

АЕЦ "Козлодуй" не са успели да купят резервна част за шести блок от Русия заради оскъпяването ѝ с 14% и забавената доставка от производителя. "Лично аз януари месец направих едно посещение в АЕЦ "Козлодуй", точно за да обсъдим какво се случва, какъв е подходът, какво трябва да се направи. Това, което видях е, че наистина е подходено систематично", заяви Цанко Бачийски, председател на АЯР.

Подмяната на тази част не подлежи на контрол от Агенцията за ядрено регулиране. "Неформално с колегите обсъждаме възможните решения, какво е допустимо и какво не е допустимо за решаване на проблема, та от тази гледна точка имаме комуникация, но отново казвам - без да давам предписания", уточни Цанко Бачийски.

От АЕЦ-а се надяват да няма забавяне и при доставката на руски датчици и за пети блок, които са необходими за неговото пускане след спирането за годишен ремонт, което предстои през пролетта. "И се надяваме тези части да бъдат доставени, борим се и е много сложно за различни системи, които ни трябват и са ни необходими", каза Иван Андреев.

Остават проблемите свързани и с липсата на кадри за ядрената централа, включително ръководни. Освен това централата има нужда и от текущи средства, тъй като нейните отиват към държавния бюджет и към фонда за гарантиране на енергийната система.