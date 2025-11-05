Ръст на промишлените поръчки в Германия след четири месеца спад

Входящите поръчки за германската промишленост са се увеличили през септември, след като четири последователни месеца бе отчитан спад, съобщи германската статистическа служба Дестатис, цитирана от БТА.

Обемът на поръчките в производствения сектор се е повишил с 1,1 процента спрямо август. С изключване на големите поръчки увеличението достига 1,9 процента на месечна база.

"След като през август ситуацията с поръчките се характеризираше със силно нарастване на вътрешното търсене и спад на чуждестранното, през септември се наблюдава обратното движение", коментира германското министерство на икономиката.

Още: Германия е пред рекорден дефицит в търговията си с Китай

Ведомството посочва, че въпреки позитивните данни все още не може да се говори за устойчива тенденция, тъй като развитието на поръчките остава нестабилно на фона на геополитическата несигурност и проблемите с доставките на ключови суровини.

На годишна база поръчките в германската промишленост са намалели с 4,3 процента през септември спрямо същия месец на 2024 година.

Производствените цени в Германия продължават да спадат