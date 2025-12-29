Увеличават се пътуванията на българи в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2025 г. са 675 700 или с 5,8 на сто повече в сравнение с ноември 2024 година, като е регистрирано увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Сред държавите с най-голям брой пътувания на българи са: Турция - 202 300, Гърция - 112 100, Румъния - 71 400, Сърбия - 66 700, Германия - 33 800.

През октомври 2025 г. пътуванията на българите са били 829 300, което е било с 15 на сто повече от октомври 2024 година.

Чужденци в България

През ноември 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 732 800 или с 2,9 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 32,4 на сто (237 300) от всички посещения на чужди граждани в България.

Сред страните, от които най-много посещения в България са реализирали чужденците, са: Турция - 162 500, Румъния - 158 300, Гърция - 92 800, Сърбия - 58 600, Украйна - 46 500.

През миналия месец посещенията на чужденци в България са били 956 700, което на годишна база представлява ръст от 0,4 на сто.

