Цената в евро: Ето колко се очаква да струва природният газ от 1 януари

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди на открито заседание предложението на държавното дружество "Булгаргаз“ за намаляване на цената на природния газ с 3,33 процента от януари 2026 г., когато ще въведем еврото, спрямо декември. "Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за януари от 60,91 лева (31,16 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

По-ниска цена с 3,33 на сто

Регулаторът утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за януари, е с 3,33 на сто по-ниска от декемврийската.

В предложението на дружеството са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището „Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на закрито заседание на 30 декември.

