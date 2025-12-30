Спорт:

Супер грипът вече е в България: Първи симптоми и как да се предпазим

30 декември 2025, 08:00 часа 516 прочитания 0 коментара
Официално дори има намаление на болните от грип, само че супер грипът, който беше регистриран в САЩ и Великобритания, вече е у нас.  Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред bTV. Супер грипът е тип А, но с настъпили доста мутации, което го прави доста по-различен от досегашните. Още: Нещата придобиха нормалния си за сезона вид: Грипът - колко време си заразен и симптомите

Как да се предпазим и какви са симптомите?

Снимка: БГНЕС

Тя посочи, че супер грипът не протича по-тежко, но в момента 95% от изпратените щамове е, че много бързо завзе пространството и започна да доминира. „Този промененият щам ще доминира и този висок процент от изпратените щамове за изследване, е с променени вируси – така нареченият супер грип“, коментира проф. Ива Христова.

Тя изтъкна, че като настъпи супер грипът, то той се характеризира от 38 градуса температура нагоре, болки в ставите и мускулите, главоболие. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-добре, посъветва проф. Ива Христова. И добави, че ако пациентите, които са болни от грип, да потърсят лекарска помощ са противовирусни лекарства.

Симптомите на супер група продължават до седмица и това, което можем да направи, е да засилим организма с витамин Д, Цинк, Селен, топли течности, дезинфекция на гърлото и др.

Пикът на грипа предстои през студените зимни месеци през януари и февруари месец. Ще има стръмно покачване на грипната вълна още в началото на януари, като продължава обикновено до края на януари, уточни проф. Ива Христова.

Тя подчерта, че най-доброто, което може да се направи, е ваксинацията срещу грип.

Антон Иванов
Грип Грипна епидемия супер грип
