САЩ няма да подновяват облекченията за руски и ирански петрол

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ не планират да подновяват освобождаване от забрана, позволяващо закупуването на руски петрол и петролни продукти, които в момента са в морето. По думите му подновяването на еднократното освобождаване от забрана за ирански петрол в морето също е напълно изключено. "Не и иранците“, отсече Бесент пред Асошиейтед прес. "Има блокада и няма да изнасят петрол.“

"Иран ще спре производството"

"Смятаме, че през следващите два, три дни ще трябва да започнат да спират производството, което ще бъде много лошо за техните кладенци“, посочи Бесент.

Още: Иран поряза надеждите: Повторно отваряне на Ормузкия проток няма да има

Изявленията му идват в момент, когато светът е напрегнат заради войната между САЩ и Израел в Иран, а световните енергийни пазари са обзети от затварянето на Ормузкия проток.

САЩ първоначално издадоха освобождаване от забрана за продажбите на руски петрол и петролни продукти през март с намерението да стабилизират световните енергийни пазари, след като цените на суровия петрол скочиха над 100 долара за барел.

Министерството на финансите поднови освобождаването от санкции два дни след като Бесент заяви в Белия дом, че няма планове да удължава облекчаването на санкциите.

В интервю за Асошиейтед прес относно въздействието на войната между САЩ и Израел върху световния енергиен пазар и други теми, министърът на финансите на САЩ обясни предишната си промяна в мнението и изключи идеята за подновяване на освобождаването от санкции както за Русия, така и за Иран.

Още: САЩ върнаха санкциите срещу руския петрол: Ще скочат ли още цените на горивата?

Бесент заяви по време на срещите на Световната банка и Международния валутен фонд миналата седмица: "Повече от 10 от най-уязвимите и бедни страни дойдоха при мен и ме попитаха: Можете ли да помогнете?“ каза Бесент.

"Беше за тези уязвими и бедни страни. Но не бих си представил, че ще имаме още едно удължаване. Мисля, че руският петрол в морето водата е до голяма степен изчерпан“, каза още той.