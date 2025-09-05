Сериозна седмична промяна в цената на петрола, САЩ изненадаха пазарите

Цената на петрола се понижи в началото на азиатската търговия в петък, 5 септември, на фона на несигурността дали ОПЕК+ ще се съгласи да увеличи още повече производството. Срещата на страните износителки на петрол и техните съюзници е насрочена за уикенда. Седмичният спад в цените е и заради неочакваното нарастване на запасите в САЩ, което предизвика опасения за намаляване на търсенето на гориво.

Цените

Фючърсите за ноември на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, спаднаха с 0,2% до 66,83 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към момента на публикуване на материала цената е 66,89 долара.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 0,2% до 62,88 долара за барел в началото на търговията в петък. В момента цената е малко по-висока - 63,35 долара.

Несигурността относно производството на ОПЕК+ оказва натиск

Петролът се насочи към седмичен спад между 1% и 1,5%, защото търговците се притесняват от нарастващото предлагане и слабото търсене.

Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им, известни като ОПЕК+, ще се срещнат през уикенда. Последните доклади сочат, че членовете обмислят одобрение на още по-голямо увеличение на производството, след като картелът го увеличи с около 2,2 милиона барела на ден досега през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Руското производство на петрол беше основен фокус на вниманието - на фона на усилията на САЩ да разубедят големите купувачи Индия, Унгария и Словакия да купуват петрол от Москва. Но Русия наскоро се съгласи да доставя най-малко 2,5 милиона тона петрол годишно на Китай през Казахстан, което вероятно ще поддържа високото ниво на петролното производство в страната.

Неочаквано увеличение на петролните запаси в САЩ

Петролните пазари бяха разтревожени и от неочакваното увеличение на петролните запаси в САЩ. Данните на Агенцията за енергийна информация показаха в четвъртък, че запасите в Щатите са нараснали с 2,4 милиона барела през седмицата до 29 август, надминавайки сериозно очакванията за спад от 2 милиона барела.

Запасите от дестилати също неочаквано нараснаха, докато запасите от бензин отбелязаха много по-голям от очаквания спад.

Все пак данните засилиха опасенията за охлаждане на търсенето на гориво в САЩ, особено след края на летния сезон.

Признаците за забавяне на пазара на труда също предизвикаха опасения за търсенето на гориво в САЩ през следващите месеци. Фокусът сега е изцяло върху данните за заетостта извън селското стопанство за август, които ще бъдат публикувани по-късно днес, за да се получат повече индикации за икономиката и лихвените проценти.

