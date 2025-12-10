Милиарди неизплатени заплати: Войната на Путин загробва руснаците (ВИДЕО)

Работниците, разработващи находището Волковское, един от най-големите запаси от медно-желязо-ванадиева руда в Русия, се оплакаха от двумесечно забавяне на заплатите си. Видеосъобщение на служителите, работещи по изграждането на преработвателен завод близо до град Кушва в Свердловска област, беше публикувано на 5 декември на страницата във Facebook на бившия общински съветник от Московската градска дума и адвокат Евгений Ступин.

Без заплати

Ръководството на строителния холдинг Novolex Holding Company, е спряло да изплаща заплати на двеста работници преди повече от два месеца, съобщиха самите работници. Служителите са в тежко положение и дори не могат да пътуват до вкъщи. „Не можем да си купим билети за напускане на обекта, пътните разходи не се възстановяват, дневните за храна не се изплащат, както и обезщетения за забавени заплати не се изплащат... Ръководството игнорира исканията за изплащане на заплати“, се казва във видеосъобщението.

Сотрудники оказались в тяжелом положении и не могут даже уехать домой.

Поради липсата на необходими плащания служителите не са в състояние да плащат заемите, ипотеките, комуналните услуги, нито да издържат семействата си. „В резултат на това се начисляват неустойки и лихви за закъснели плащания“, заявиха пострадалите. Те поискаха от властите да разследват случая и да се изплатят дължимите суми.

Просрочени задължения

По данни Росстат, общата сума на просрочените задължения по заплати в страната е достигнала 2,156 милиарда рубли към октомври, като тази сума се е увеличила 2,95 пъти през последната година. Броят на жалбите за забавяне и неизплащане на заплати до Роструд е скочил 1,6 пъти през последната година: агенцията е получила 26 000 жалби за 11 месеца, съобщи The Moscow times.

Настоящото ниво на задължения по заплати в Русия е най-високото от август 2020 г. насам, отбелязва икономистът Олга Беленкая. По думите ѝ това е следствие от икономически проблеми: отслабващото търсене принуждава компаниите да преразгледат производствените си планове и да оптимизират разходите, включително заплатите.

Според седемгодишната стратегия за развитие на Волковския индустриален клъстер, приета през май 2025 г., е планирано да завърши строителството на обогатителна фабрика и електроцентрала във Волковския минно-обогатителен комбинат (общински район Кушвински), а операциите по отстраняване на руда в находището са планирани да продължат. В документа се посочва още, че до 2030 г. се планират инвестиции от 257 милиарда рубли в развитието на производството на клъстера, което се очаква да създаде 3150 нови работни места.

Находището

Находището Волковское, разположено на 25 км югозападно от Красноуралск, се разработва от компанията „Святогор“, която до 2023 г. беше част от Уралската минно-металургична компания (УММК). Находището е най-голямата ресурсна база на Святогор за производство на медни катоди. Там се планира откриване на обогатителна фабрика, разработване на открит рудник и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни съоръжения с капацитет за добив и преработка на руда до 10 милиона тона годишно.

