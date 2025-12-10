Ето колко харчат българите за коледна елха

Българите вече отделят толкова средства за покупка на декоративна коледна елха, колкото и жителите на останалите европейски държави - средно 200 лева, което е около 10 на сто повече в сравнение с последните две години в България. Около 15 процента повече харчат в Унгария, Словакия, Чехия и Хърватска, а най-много в Словения и Австрия (170-230 евро). Това показват данните от проучване на единствената фабрика за производство на елхи на Балканите, която се намира в град Раковски.

Коледните елхи в 12 страни

Проучването обхваща 12 страни - България, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватска, Северна Македония, Словения, Австрия, Босна и Херцеговина, Словакия, Чехия и Черна гора и е проведено в периода ноември 2024 - ноември 2025 година по данни от директни продажби към публичния и частния сектор и чрез вериги магазини и специализирани търговски обекти.

Най-популярният цвят елха в 12-те държави е зеленият, както класическият нюанс, така и различни негови варианти. На второ място са белите и сребърните елхи. Най-голямо търсене има за т.нар. 3D елха, която наподобява естествена, както от 2 метра, така и от 20 сантиметра разстояние. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички, сочи проучването.

Най-голямо търсене на гигантски елхи сред всичките 12 държави има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1,5 тона. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 метра, на площад "Александър Невски"), следвана от тази в Пловдив (13,5 метра). Най-голямата българска елха е в Унгария (17,5 метра), а най-нестандартната - чисто черна елха гигант, е в Сърбия.

"Търсенето на гигантски елхи расте с по 30 на сто всяка година. В България увеличението е най-голямо", коментира Йонко Земярски, един от собствениците на фабриката в Раковски, цитиран в съобщението. "Елхите на обществени места са център за събиране и сплотяване на общността. Те се търсят не само от общини в големи градове, но и от по-малки, като тези в Септември, Ихтиман, Гоце Делчев, Гърмен, Завет, Левски и др", допълни той.

През 2025 г. новост е засиленият интерес към компактни елхи, които са подходящи за тесни пространства като коридори или по-малки стаи в практични жилища.

В Хърватия, Унгария, Австрия, Словения, Словакия и Чехия елхата се украсява в средата на ноември и се прибира след 20 януари. В Сърбия, Република Северна Македония, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Черна гора елхата се украсява в началото на декември и се прибира между 6 и 10 януари. При по-топло време семействата отлагат украсяването, а при студено се снабдяват с коледно дръвче по-рано.