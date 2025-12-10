Спорт:

Ето колко харчат българите за коледна елха

10 декември 2025, 11:32 часа 188 прочитания 0 коментара
Ето колко харчат българите за коледна елха

Българите вече отделят толкова средства за покупка на декоративна коледна елха, колкото и жителите на останалите европейски държави - средно 200 лева, което е около 10 на сто повече в сравнение с последните две години в България. Около 15 процента повече харчат в Унгария, Словакия, Чехия и Хърватска, а най-много в Словения и Австрия (170-230 евро). Това показват данните от проучване на единствената фабрика за производство на елхи на Балканите, която се намира в град Раковски.

Коледните елхи в 12 страни

Проучването обхваща 12 страни - България, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватска, Северна Македония, Словения, Австрия, Босна и Херцеговина, Словакия, Чехия и Черна гора и е проведено в периода ноември 2024 - ноември 2025 година по данни от директни продажби към публичния и частния сектор и чрез вериги магазини и специализирани търговски обекти.

Още: Защо трябва да подрязвате коледната си елха и най-добрият начин да го направите

Най-популярният цвят елха в 12-те държави е зеленият, както класическият нюанс, така и различни негови варианти. На второ място са белите и сребърните елхи. Най-голямо търсене има за т.нар. 3D елха, която наподобява естествена, както от 2 метра, така и от 20 сантиметра разстояние. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички, сочи проучването.

Най-голямо търсене на гигантски елхи сред всичките 12 държави има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1,5 тона. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 метра, на площад "Александър Невски"), следвана от тази в Пловдив (13,5 метра). Най-голямата българска елха е в Унгария (17,5 метра), а най-нестандартната - чисто черна елха гигант, е в Сърбия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Търсенето на гигантски елхи расте с по 30 на сто всяка година. В България увеличението е най-голямо", коментира Йонко Земярски, един от собствениците на фабриката в Раковски, цитиран в съобщението. "Елхите на обществени места са център за събиране и сплотяване на общността. Те се търсят не само от общини в големи градове, но и от по-малки, като тези в Септември, Ихтиман, Гоце Делчев, Гърмен, Завет, Левски и др", допълни той.

Още: Кои са най-добрите дни за украсяване на коледната елха през декември 2025

През 2025 г. новост е засиленият интерес към компактни елхи, които са подходящи за тесни пространства като коридори или по-малки стаи в практични жилища.

В Хърватия, Унгария, Австрия, Словения, Словакия и Чехия елхата се украсява в средата на ноември и се прибира след 20 януари. В Сърбия, Република Северна Македония, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Черна гора елхата се украсява в началото на декември и се прибира между 6 и 10 януари. При по-топло време семействата отлагат украсяването, а при студено се снабдяват с коледно дръвче по-рано.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
средства Коледа празници коледна елха елхи
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес