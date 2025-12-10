Войната в Украйна:

САЩ обсъдиха с Украйна санкциите срещу руските петролни гиганти

10 декември 2025, 01:03 часа 405 прочитания 0 коментара
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент съобщи днес, че е обсъдил американските санкции срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" с министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко, предаде Ройтерс.

"По време на срещата ни изтъкнах ангажимента на президента Доналд Тръмп за осигуряване на траен мир в Украйна и обсъдих санкциите на министерството на финансите срещу най-значителните руски петролни гиганти - "Лукойл" и "Роснефт", написа Бесънт в мрежата "Екс". Отново подчертах също важността на напредъка в програмата за реформи и борба с корупцията в Украйна, допълни той в поста си.

Елин Димитров
