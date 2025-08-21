Войната в Украйна:

Стана ясно кога ще бъде готова АМ "Европа"

21 август 2025, 11:24 часа 335 прочитания 0 коментара
Стана ясно кога ще бъде готова АМ "Европа"

Автомагистрала (АМ) "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след инспекция на довършителните дейности. Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата.

По думите на министър Иванов качеството на изпълнение на магистралата е много добро.

Това е поредното доказателство, че когато има редовно управление и поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими, коментира регионалният министър. Той припомни, че това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година.

Още: Пак скандал с АМ "Хемус": Незаконно милиони и незаконно строителство, според бивш министър

Предстои пускане на лот от АМ "Хемус"

Иванов съобщи, че предстои най-късно до края на септември да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци".

Иван Иванов отбеляза, цитиран от БТА, че присъствието на народните представители на инспекцията днес е доказателство, че мнозинството в Народното събрание работи в пълен синхрон. По думите му приоритет са важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стартира последният етап от АМ "Европа"

Регионалният министър припомни, че финансирането на инспектирания днес лот от магистралата е от Европейския съюз (ЕС), така че средства от бюджета да могат да бъдат пренасочени към други обекти. 

Председателят на ресорната комисия в парламента Николай Нанков посочи, че при редовно правителство има решение на много от проблемите на българското общество. Той беше подготвил списък с разрешенията за строеж, които министър Иванов е издал за своя мандат - 32 разрешения за строеж само за национални пътни обекти. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Пътища Иван Иванов АМ Хемус Автомагистрали АМ Европа
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес