Велислав Величков заел мястото на Лена Бориславова в листата на ПП-ДБ

Аз съм на мястото на Лена Бориславова. Това каза пред БНР Велислав Величков, председател на "Правосъдие за всеки" и кандидат за депутат от гражданската квота на ПП-ДБ. Той декларира, че в парламента ще има свободата да изразява личното си мнение за грешки и компромиси, но подчерта, че е екипен играч и ще го прави в определен формат, тъй като е наясно, че "различията по дадени въпроси не се слагат като прани гащи на простора".

"Крачката е трудна. Бил съм депутат, но това беше преди 25 години. Ще бъда народен представител в следващото Народно събрание", посочи Величков.

Той обясни, че е взел решението да се кандидатира, след като станало ясно, че "ВСС няма абсолютно никакво намерение да освободи Борислав Сарафов от незаконно заетия от него пост на и.ф. главен прокурор", а "цената, която са готови ГЕРБ да платят да остане Борислав Сарафов, е толкова висока, че не биха позволили под никакъв обществен, граждански натиск или външни подсказвания от страна на европейските ни партньори да освободят Сарафов".

"Втората причина е, че видях как именно чрез Борислав Сарафов от един криминален случай, от една невероятна трагедия с 6 жертви се направи успешно политическа акция, буквално. Борислав Сарафов си позволи в първия ден на започващото разследване да изключи всички възможни версии за убийство в Петрохан и впоследствие Околчица, и да остави единствено версията за педофилия, секта, ритуални самоубийства, което за мен е престъпление срещу правосъдието. Доколкото той е главен прокурор, неговите, макар и устни "указания" се възприеха буквално и наблюдаващите прокурори във Враца и София окръг насочиха разследванията и всичките им изказвания бяха само в тази посока – за едно убийство и няколко самоубийства на хората от групата. Битката СарафOFF не е приключила", категоричен бе Величков.

Той смята, че Радев или ще докаже своята претенция за освобождаването на съдебната власт от нейните зависимости, или ще се провали с гръм и трясък и ще влезе в статуквото. "Тук големият изпит е за Радев, не за ПП-ДБ", каза той и прогнозира, че БСП ще бъде в следващото Народно събрание.

"Радев гони абсолютно мнозинство. Ако има 100 депутата, ПП-ДБ имат 50, а БСП – 15, мнозинството е готово", пресмята председателят на "Правосъдие за всеки".