Съдът с тежък удар за Тръмп: Отмени увеличението на таксите за студентски визи

Тежко поражение за Доналд Тръмп — този път ударът дойде от американски съд. Тръмп се опита да повиши таксите за визи за чуждестранни специалисти от 215 на 100 000 долара, което ефективно направи невъзможно за бизнеса да наема таланти от чужбина. Но федерален съд в Масачузетс отхвърли мярката, постановявайки, че президентът не може да налага подобни такси без одобрението на Конгреса.

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Поражението е особено болезнено за американския президент, защото по време на действията на правилото бяха издадени едва 85 визи. Тръмп наложи таксата за широко използваната визова програма H-1B миналата есен. Този ход драстично увеличаваше цената на визите, силно желани от някои от най-големите американски компании, които се стремят да привлекат квалифицирани работници от чужбина. "Имаме нужда от работници, от страхотни работници и така ще сме сигурни, че ще ги получим", каза тогава Тръмп.

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Президентът също така представи визова програма "Златна карта на Тръмп" - където на цената от 1 милион долара физически лица могат да получат местожителство в САЩ. Фирмите могат да купуват разрешения за пребиваване за 2 милиона долара на служител, докато нова карта от платинено ниво струва 5 милиона долара и ще позволи на притежателя да идва в САЩ до 270 дни в годината, без да подлежи на данъци в САЩ върху доходи извън страната.

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