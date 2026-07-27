Ще стигнем ли цени над 2 евро: На фона на растящите цени, търговците на горива обясниха, че работят с минимална печалба

В нашия бранш средната печалба е между 1% и 2% на годишна база спрямо оборота. Маржът на печалба е много нисък, не е като при хранителните стоки и лекарствата. Това обясни Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива, който коментира растящите цени на горивата и какво да очакваме в близките седмици.

"Има пауза, но не и примирие. За последните 20 дни има покачване при дизела с над 20 цента, а при бензина - със 7-8 цента. Газта тепърва и тя започва да се качва. Има опасност ситуацията да се влоши през есента. Ако ситуацията е такава, естествено, че цените ще вървят нагоре. Цените се внигат плавно спрямо повишението на едровите цени", коментира Хаджидимитров.

Той прогнозира дизелът да се вдигне с 6-7 цента тази седмица.

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"Не следите пазара и затова така ви се струва", отговори той на въпрос защо при поскъпване на петрола цените се повишават бързо, а след това спадат бавно.

"Разработваме платформа, с която всеки да може да следи едровите цени и тези по бензиностанциите. Това ще бъде реализирано до месец - месец и половина", обяви още той.

Източник: БГНЕС

Прогноза за вдигане на акцизите

Хаджидимитров потвърди, че горивата са доста по-скъпи спрямо миналото лято - около 30 цента, но потреблението не е спаднало.

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У нас има голяма разлика между цените на дизела и бензина, за разлика в повечето европейски държави. Експертът обясни, че това се дължи, че в тези страни акцизът на бензина е много по-голям от акциза на дизела. Също така потреблението на дизел е по-голямо.

"Изключено е да стигнем цена над 2 евро", категоричен е той. "Много трудно е да се прогнозира, но в тази ситуация тази седмица цената ще се върти около 95 - 100 долара за барел", заяви той.

Хаджидимитров не гледа позитивно на хода с държавното субсидиране. "Субсидирането на горивата според мен увеличава инфлацията. Ако цените станат много високи, да определени бизнеси могат да бъдат подпомогнати, но когато стане скъпо, хората просто трябва да си ограничат возенето. Държавата трябва да се намесва минимално в бизнеса, за да има свободен пазар", заяви той.

"В България винаги сме били с най-ниски горива, но това е защото имаме и най-ниски акцизи", обясни Хаджидимитров. Той обаче прогнозира вдигане на акцизите през следващите години.