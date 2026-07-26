Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Европа няма да може да попълни газовите си хранилища до зимата

26 юли 2026, 13:12 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Европа няма да може да попълни газовите си хранилища до зимата

Европа най-вероятно няма да постигне собствената си цел – да напълни газовите си хранилища на 80% до началото на зимата. Това заяви генералният директор на най-големия европейски доставчик на природен газ – компанията Equinor, предава Reuters. Причината е напрежението на световния пазар на газ и засилената конкуренция от страна на купувачите от Азия.

"Не смятаме, че Европа непременно ще успее да напълни запасите си с повече от 80% тази есен“, заяви главният изпълнителен директор на Equinor Андерс Опедал.

Запасите са на рекордно ниско ниво

Още: Краят на газовата суперсила: Акциите на "Газпром" се сринаха до исторически минимум

Ситуацията с хранилищата изглежда тревожна, тъй като в момента нивото на запълване е едва 54%. Това е значително по-ниско от средния показател за последните 5 години, второто най-ниско ниво за последните 15 години - показател, близък до историческия минимум за това време на годината, който беше отчетен през 2021 г.

Според Опедал поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

Една от основните причини за дефицита е пренасочването на доставките на втечнен природен газ. Това е природен газ, който е охладен до течно състояние за транспортиране с морски танкери, а не по тръбопроводи, предаде Фокус.

Според данни на Equinor Европа покрива около 30% от потребността си от вносен газ с втечнен природен газ. Но в момента значителна част от тези доставки просто не достига до континента.

Още: Шефът на "Булгартрансгаз": Трябва решение за поне още един терминал за втечнен газ в Гърция

"Газът, който трябваше да бъде доставян от Катар, беше предназначен за Азия, а това означава, че втечненият природен газ, който по-рано тази година се доставяше в Европа, сега се насочва към Азия“, обясни Опедал.

Азиатските купувачи в момента предлагат по-висока цена за газа и доставчиците пренасочват танкерите към тях.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Европа енергийна криза газово хранилище газ газови хранилища
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес