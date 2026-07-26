Европа няма да може да попълни газовите си хранилища до зимата

Европа най-вероятно няма да постигне собствената си цел – да напълни газовите си хранилища на 80% до началото на зимата. Това заяви генералният директор на най-големия европейски доставчик на природен газ – компанията Equinor, предава Reuters. Причината е напрежението на световния пазар на газ и засилената конкуренция от страна на купувачите от Азия.

"Не смятаме, че Европа непременно ще успее да напълни запасите си с повече от 80% тази есен“, заяви главният изпълнителен директор на Equinor Андерс Опедал.

Запасите са на рекордно ниско ниво

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Ситуацията с хранилищата изглежда тревожна, тъй като в момента нивото на запълване е едва 54%. Това е значително по-ниско от средния показател за последните 5 години, второто най-ниско ниво за последните 15 години - показател, близък до историческия минимум за това време на годината, който беше отчетен през 2021 г.

Според Опедал поради ниското ниво на запасите тази зима Европа ще бъде по-уязвима към колебанията на пазарните цени, отколкото през предишните години.

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Една от основните причини за дефицита е пренасочването на доставките на втечнен природен газ. Това е природен газ, който е охладен до течно състояние за транспортиране с морски танкери, а не по тръбопроводи, предаде Фокус.

Според данни на Equinor Европа покрива около 30% от потребността си от вносен газ с втечнен природен газ. Но в момента значителна част от тези доставки просто не достига до континента.

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"Газът, който трябваше да бъде доставян от Катар, беше предназначен за Азия, а това означава, че втечненият природен газ, който по-рано тази година се доставяше в Европа, сега се насочва към Азия“, обясни Опедал.

Азиатските купувачи в момента предлагат по-висока цена за газа и доставчиците пренасочват танкерите към тях.