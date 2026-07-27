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Задава се трудна есен и зима на пазара на труда: Според асоциацията за наемане на хора положението се влошава

27 юли 2026, 11:55 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Задава се трудна есен и зима на пазара на труда: Според асоциацията за наемане на хора положението се влошава

Нашите предпазливи очаквания са за една по-трудна есен и зима на пазара на труда. Това заяви Георги Първанов, член на бордовете на Българската асоциация за наемане на хора и Българската конфедерация по заетостта, и представител на голяма фирма за човешки ресурси.

"Наблюдаваме по-голям брой активни кандидати, такива, които си пускат т.нар. нетърсени CV - та. Това означава, че пазарът се влошава, а самите кандидати са по-активни", добави експертът.

Първанов поясни, че няма голяма разлика от миналото лято в нивата на безработица и основните показатели на пазара на труда. "Малко под 150 000 са регистрираните безработни. Лекото охлаждане продължава на пазара. С една идея са по-внимателни и работодателите, и търсещите работа. Една идея по-малко са отворените позиции. Около 10 000 работни места има в бюрата по труда", допълни той.

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Замразяването на МРЗ е лош ход

Замразяването на минималната работна заплата в никакъв случай не е добра стъпка, коментира още той след като стана ясно, че минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява.

"Не мисля, че е добре нито за хората, нито за бизнеса. Най-добрият вариант би бил да има един по-предвидим механизъм за поне 2 - 3 години напред. Той ще помогне и на чуждите инвеститори, които разглеждат България и на самите хора. Да е фиксиран разумен ръст на минималната заплата. Да се вземат предвид фактори като инфлацията, пазара на труда и търсенето", заяви Първанов.

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Той коментира и увеличаването на максималния осигурителен доход.

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"Новото правителство търси варианти за бързо попълване на бюджета. Ясно е и кой ще удари тази стъпка. Това ще бъдат хората с най-високи доходи. Ако продължи тази тенденция, ще отидем и към по-голям сив сектор", категоричен е експертът.

По думите му неминуемо ще се стигне до оптимизация на работещите в публичния сектор и съкращаване на държавната администрация. "Колкото по-рано се случи това, толкова по-добре за самите хора. Неизбежно е и от гледна точка на дигитализацията и въвеждането на изкуствения интелект", заяви Първанов пред БНР.

Източник: iStock

Ръст при вноса на работна ръка

"В морските курорти продължава да има недостиг на персонал, но ситуацията в тази сфера не е толкова тежка, колкото беше през предходните години. Вероятно и поради лекият спад и на туристите", добави той, посочвайки, че има увеличение с 5 до 10% при заплатите на сезонните работници в хотелите у нас.

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"Няма промяна в страните, от които се внасят чуждестранни работници – Непал, Индия, Узбекистан, Киргистан и Виетнам. Много голямо търсене и недостиг на кадри продължава да има в медицината, в селското стопанство, в образованието,в услугите за почистване. В транспорта не достигат хора, в строителството също", добави Първанов.

През второто тримесечие има много по-малък ръст на заплатите, отбеляза още експертът. "Да не кажа никакъв. Това е по предварителни данни", заяви той. Първанов не предвижда увеличение и през останалата част от годината.

По думите му е важно новото правителство активно да работи по привличане на чужди инвестиции. "Както и да се случи голям проект в енергетиката. Това ще ни гарантира по-плавно премиване на очертаващите се нелики есен и зима на пазара на труда", заяви той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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