Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пауза на войната в Иран: Ето накъде тръгнаха цените на петрола

27 юли 2026, 7:29 часа 885 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пауза на войната в Иран: Ето накъде тръгнаха цените на петрола

Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в неделя, падайки допълнително от двумесечния си връх, достигнат миналата седмица, след като Съединените щати и Иран се въздържаха от военни удари в Персийския залив за втори пореден ден, пише Associated Press. Цената на барел суров петрол Brent с доставка през септември спадна с 4,9% до 92,02 долара малко след възобновяването на търговията.

Спадът последва спад от 3,9% в петък.

Миналата седмица цената на суровия петрол Brent, международният стандарт, за кратко достигна 102 долара за барел. Това беше с 30 долара повече от цената на най-активно търгувания контракт на пазара Brent в началото на месеца и най-високата стойност от май насам.

Цените на петрола скочиха този месец поради засилените боеве в Близкия изток и опасенията, че завръщането към тотална война би забавило допълнително световния поток от суров петрол .

Трудностите в Ормузкият проток

Способността на танкерите да преминават безопасно през Ормузкия проток е основна грижа за петролния пазар, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари. Тясната водна ивица край бреговете на Иран е маршрутът, през който една пета от световния петрол обикновено напуска Персийския залив и се отправя към клиенти по целия свят, а конфликтът до голяма степен е спрял корабоплаването.

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Производителите на петрол оттогава търсят алтернативни маршрути , но и те са подложени на натиск.

Миналата седмица бяха атакувани саудитски петролни танкери, които използваха Червено море, за да напуснат региона. Когато има по-малко петрол, който клиентите могат да закупят, цената се покачва, както и цените на горивата. В Съединените щати средната цена за галон обикновен бензин в неделя е била 4,11 долара, в сравнение с 3,90 долара преди месец и само 3,15 долара преди година, според данни на моторния клуб AAA. ОЩЕ: Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове

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Горива петрол цени на горивата цена на петрола война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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