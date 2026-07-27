Кабинетът "Радев":

След 2 г. икономиката се обръща и няма да намалим дефицита още 10 г.: Фискалният съвет иска -100 000 чиновници и увеличаване на пенсионната възраст

27 юли 2026, 9:29 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
След 2 г. икономиката се обръща и няма да намалим дефицита още 10 г.: Фискалният съвет иска -100 000 чиновници и увеличаване на пенсионната възраст

Правителството прави прекалено малки стъпки по отношение на бюджета и похабява уникалната възможност да направи реформи при стабилна икономика, имайки предвид, че след 2 години ситуацията ще се промени. Такава позиция зае Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

"Всяко едно управление има право на своите решения. Нищо не пречеше дори за този кратък период, в крайна сметка бюджетът се приема за половин година, можеха да бъдат поне сложени заявки на масата. Освен това, никога не е важал принципът, че всичко, което е поискано за плащане, трябва да бъде разплатено. Т.е., част от управлението на бюджета включва приоритизиране на проекти", заяви той.

"Аз винаги губя доверие към хора, които почват с тези скрити фактури по чекмеджета, защото това не е истина. И второ, никой не е уволнил служителите в Министерство на финансите, които са допуснали това нещо . Защото де факто, за да се случи такова нещо, означава, че някой експерт, не само министър или началник, се е подписал и е допуснал. Такова нещо не се случва. Или има все още "заговор" в тези системи, или това не е точно така, както го представят политиците", допълни още Дацов.

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Сега моментът е идеален за реформи

По отношение на твърдението на Атанас Пеканов, че алтернативата за намаляване на дефицита е била в масовите съкращения и замразяването на пенсии, Дацов заяви, че властта е просто трябвало да започне да действа.

"Минимално тази година корекцията на дефицита трябва да е 3,1%, за да бъдем спрямо икономическия цикъл направена бюджетна позиция. Т.е., ясни са какви са параметрите на намаляването. Друг е въпросът, че аз не съм съгласен с идеите на г-н Пеканов, който ги прокарва с вярването за някакво в светлото бъдеще намаляване на дефицита. Защото с 0,5 - 0,7% на годишна база ние не можем да коригираме този дефицит в близкото десетилетие", коментира експертът.

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"Ние в момента имаме уникална ситуация, в която имаме добре стояща икономика, благоприятна структура за данъците. И ти, ако не се възползваш от тази ситуация, в която имаш добра икономическа ситуация и стабилност, за да направиш някакви реформи и да промениш нещата в тези 2 години", продължи Дацов.

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Той добави, че срокът е такъв, защото прогнозите на Фискалния съвет показват, че след 2 години икономическият цикъл ще се обърне и тогава ще дойдат онези неизбежни неща като по-висока безработица, намаляване на данъчните приходи спрямо икономиката. "Имаш едни предизвикателства, при които не можеш да гарантираш какво ще се случи утре и едновременно казваш "Айде ние да не бързаме за никъде"", разкритикува властта той.

Дацов заяви, че в момента България има нужда икономиката да бъде охладена, за да бъдем в баланс и да овладеем високата инфлация. По думите му никога няма да има по-благоприятна ситуация да бъдат направени нужните реформи от сега.

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Той обясни, че заплатите растат, но основно в публичния сектор, "заради формули и всякакви други такива неща, те са помпани". "Те ги замразиха, но не ги отмениха. Какво ще се случи през 2027 г? Защо не ги отменяме сега, за да е ясна заявката", попита той.

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Темата с отпадането на механизма за минималната работна заплата минава границите, заяви още Дацов. Той обяви, че си е направил експеримент да попита изкуствения интелект да му изготви нова стратегия за определяне и полученият документ е бил много добър и балансиран. "За 15 минути беше работата да ти го структурира и да отидеш на преговори за такова нещо", заяви той.

Дацов допълни, че има валиден вариант, в който изкуственият интелект иззема сериозна част от задълженията на администрацията, тъй като в момента има чиновници, чиято работа е просто да отговарят на въпроси, а това може да бъде автоматизирано.

Вървим към вдигане на данъците, нужно е повишаване на пенсионната възраст

Той се съгласи с тезата, че ако не видим сериозни реформи в бюджета за 2027 г., ще вървим към повишаване на данъците. "Сгрешена е стратегията да се правят малки стъпки", заяви той.

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"Има системи, които вече 15 години не са пипани и ако не бъдат реформирани, няма как. Като се почне от МВР, правосъдие, отбрана. Има показател, който показва колко ефективна е администрацията. Между 90 000 и над 100 000 души от администрацията трябва да бъдат съкратени", заяви той.

Също така по думите му трябва да вървим към увеличаване на пенсионната възраст и да се преразгледа възможността за ранно пенсиониране.

"Избираме политиците, за да взимат важните и тежките решения, не за да се возят в "Мерцедеси"", отговори Дацов на въпроса кой би се наел да предприеме тези непопулярни мерки.

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Любомир Дацов Бюджет дефицит МРЗ фискален съвет Бюджет 2026 икономика
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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