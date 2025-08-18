Срещата Тръмп-Путин:

Сърбия купи военно оборудване за милиарди от израелска военна компания

18 август 2025, 17:29 часа 386 прочитания 0 коментара
Сърбия купи военно оборудване за милиарди от израелска военна компания

Сърбия е европейската страна, която стои зад сделка за 1,64 милиарда долара, подписана с израелския отбранителен гигант Elbit Systems, съобщи белградската агенция Бета, като се позовава на израелски медии. Компанията от отбранителния сектор обяви по-рано този месец, че е подписала договор за доставка на военно оборудване на „европейска страна“. "Таймс ъв Израел“ обаче разкри, че според информации в медиите става дума за Сърбия.

Петгодишен договор

Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.

Още: Вучич за протестите в Сърбия: Очаквайте "изненадващи решения" и "силна реакция" (ВИДЕО)

"Ще бъдат доставени и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация, както и усъвършенствани системи за нощно виждане“, се казва в съобщение на компанията.

От компанията Elbit Systems посочват още, че ще бъдат доставени високотехнологични системи ISTAR, системи за електронно водене на война, а също така и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен това, Elbit Systems ще достави цялостно решение за военна дигитализация и мрежови бойни решения, базирани на последно поколение софтуер и най-съвременно хардуерно комуникационно оборудване, се посочва в съобщение на компанията.

Още: Германска компания представи нов боен "умен" костюм за пехотинци: Какво може екзоскелетът (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Израел Сърбия военно оборудване
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес