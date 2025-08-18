Сърбия купи военно оборудване за милиарди от израелска военна компания

Сърбия е европейската страна, която стои зад сделка за 1,64 милиарда долара, подписана с израелския отбранителен гигант Elbit Systems, съобщи белградската агенция Бета, като се позовава на израелски медии. Компанията от отбранителния сектор обяви по-рано този месец, че е подписала договор за доставка на военно оборудване на „европейска страна“. "Таймс ъв Израел“ обаче разкри, че според информации в медиите става дума за Сърбия.

Петгодишен договор

Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.

"Ще бъдат доставени и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация, както и усъвършенствани системи за нощно виждане“, се казва в съобщение на компанията.

От компанията Elbit Systems посочват още, че ще бъдат доставени високотехнологични системи ISTAR, системи за електронно водене на война, а също така и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Освен това, Elbit Systems ще достави цялостно решение за военна дигитализация и мрежови бойни решения, базирани на последно поколение софтуер и най-съвременно хардуерно комуникационно оборудване, се посочва в съобщение на компанията.

