Сърбия отново получава петрол от държава, с която беше във война

Суров петрол отново потече по Адриатическия петролопровод от Хърватия към рафинерията в Панчево, Сърбия, след като след близо сто дни прекъсване бяха възобновени доставките от компанията ЯНАФ, съобщи сръбската обществена телевизия РТС. Първите количества вече пристигат в рафинерията, докато Белград паралелно води преговори за увеличаване на държавния си дял в сръбската петролна компания НИС.

Ще бъдат доставени 85 000 тона

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович потвърди, че тази седмица по петролопровода ще бъдат доставени около 85 000 тона суров петрол. По думите ѝ, цитирани от РТС и БТА, рафинерията в Панчево ще заработи около 16 януари, като първите количества се очаква да бъдат пуснати на пазара в края на месеца.

Джедович Ханданович подчерта, че след първоначалните доставки се очаква през следващата седмица да пристигнат още между 35 000 и 45 000 тона суров петрол, което, заедно с наличния местен ресурс, ще позволи на рафинерията да продължи работа и след 23 януари – датата, до която НИС и ЯНАФ разполагат с лиценз за дейност заради американските санкции.

Петролният поток бе спрян на 9 октомври с влизането в сила на пълното прилагане на санкциите на САЩ, но впоследствие двете компании получиха временен лиценз, а НИС сключи договор и плати за първите доставки.

Междувременно сръбските власти водят интензивни разговори за бъдещето на НИС, отбелязва телевизията. По информация на РТС президентът на Сърбия Александър Вучич е обсъдил с ръководството на унгарската компания МОЛ възможността за изкупуване на руския дял, както и условията за удължаване на лиценза от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

НИС разполага с тригодишен договор с ЯНАФ за транспортиране на 10 милиона тона суров петрол по Адриатическия петролопровод, който е в сила до декември 2026 г.