Спорните текстове за "справедливите цени" минаха на първо четене. Пеевски ги подкрепи

Народното събрание прие на първо четене спорните законопроекти на "Прогресивна България" срещу високите цени, които предизвикаха остри сблъсъци в пленарната зала и предупреждения от опозицията и бизнеса за риск от скрит ценови контрол, административен произвол и нов скок на цените.

Става въпрос за промени в Закона за защита на конкуренцията, с които формацията на Румен Радев предлага сериозно разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), както и въвеждането на нови понятия като "справедлива цена", "прекомерно висока цена" и "съвместно господстващо положение".

Текстовете минаха на първо четене с подкрепата на ДПС, докато ГЕРБ не участва в гласуването, въпреки че по-рано подкрепи предложенията в ресорната комисия. ПП, ДБ и "Възраждане" отправиха остри критики към законопроекта, а част от депутатите гласуваха "против" или "въздържал се".

Промените предвиждат увеличение на забранените нелоялни търговски практики от 13 на 33, създаване на регистър за проследяване на веригите на доставки и по-големи правомощия за регулаторите да изискват информация от бизнеса, включително такава, която попада в обхвата на търговската тайна.

В законопроекта е записано още, че КЗП ще може да налага по-високи санкции при нарушения, а държавата ще следи по-внимателно движението на цените по цялата търговска верига.

Дебатът

Вносителите от ПБ защитиха предложенията с аргумента, че мерките са заимствани от европейски практики и не представляват държавна намеса в пазарната икономика. "Представеният от нас законопроект не цели цялостно оправяне на цените, а само на част от системата - с нарушенията, свързани с изкривяването на пазара", заяви Явор Гечев от парламентарната трибуна. Според него разширяването на нелоялните търговски практики е дългоочаквана мярка от страна на производителите и земеделците.

"Ако има надценка по веригата, искаме тя да се знае и да се познава, не да се забрани", подчерта Гечев. Той посочи още, че идеята за общ регистър на доставките може да помогне за дигитализацията и да намали административната тежест за бизнеса.

Председателят на временната финансова комисия Константин Проданов от ПБ също отхвърли обвиненията, че се подготвя въвеждане на таван на цените. "В законопроекта няма нито един ред за регулация на цените. Идеята е внимателно да се наблюдава какво се променя на пазара", каза Проданов.

Опозицията обаче реагира остро срещу предложенията.

Бившият министър на икономиката Богдан Богданов от ПП заяви, че част от текстовете са полезни - особено засиленият мониторинг върху цените и по-голямата прозрачност по веригите на доставки, но предупреди за риск за търговската тайна. "Колкото повече инструменти имаме за наблюдение на пазара, толкова по-добре. Но не трябва да минаваме границата на търговската тайна и конкуренцията между компаниите", каза Богданов.

Владислав Панев от "Демократична България" заяви, че инфлацията е реален проблем, но според него предложенията връщат държавата към неработещи модели на намеса в пазара. "Въвеждането на понятия като "справедлива цена" създава риск от произвол от страна на регулаторите", предупреди Панев.

Той разкритикува и идеята на министъра на икономиката Александър Пулев за създаване на междуведомствено звено за координация на ценовия контрол, определяйки го като "комитет" по социалистически модел.

Венко Сабрутев от ПП директно обвини управляващите, че на практика въвеждат ценови тавани. "В момента, в който държавата започне да определя кое е "прекомерно висока цена", това вече е форма на контрол върху пазара", заяви той. Според Сабрутев законът ще доведе не до овладяване, а до ново увеличение на цените.

Критики дойдоха и от проруската партия "Възраждане". Цончо Ганев определи мерките като "врата в полето", която лесно може да бъде заобиколена. "Казвате на търговците - продължавайте да работите по същия начин, а ние ще симулираме дейност в парламента", заяви той. Ганев даде пример със скандала около "Ел Би Булгарикум" от 2023 г., когато според него опит за намаляване на цените е бил спрян под външен натиск.

От ПБ увериха, че между първо и второ четене са готови да обсъждат спорните текстове и да приемат предложения от останалите партии. "Никъде не говорим за таван на цените или за "комитет". Вменяват ни се думи, които не сме казвали", заяви депутатът от ПБ Тодор Джиков.