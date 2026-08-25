Двукратен шампион със „сините“: Двубоят с АЕК е с огромен залог, но Левски може да спечели в Атина!

Левски ще се изправи утре срещу АЕК Атина в мач-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първият двубой в София завърши при резултат 0:0 и сега футболистите на Хулио Веласкес имат отличен шанс за атака на най-комерсиалния турнир. Една от големите легенди на „сините“ Михаил Вълчев също е на мнение, че родният гранд може да спечели в срещата в гръцката столица и да продължи напред.

Вълчев говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че Левски се намира в отлично състояние и може да постигне успех срещу АЕК. Двукратният шампион на България със „сините“ допълни, че тимът на Веласкес е много добре подреден тактически, а това може да се окаже решаващо в предстоящия сблъсък.

„Футболистите на Левски имат голов нюх и умеят да реализират“

„Този двубой е с огромен залог. Всички вярваме в Левски и съм сигурен, че може да се постигне успех сега срещу АЕК в Атина. Да, те са силен отбор и няма да е никак лесно, но в крайна сметка Левски се намира в отлично състояние. Всеки един от играчите е в много добра форма. Както физически, така и психически. Тактически сме много добре подреден отбор. Това е благодарение на Веласкес. Сега той трябва да измисли как да съумеем да вкараме един или дори два гола, за да направим всичко по силите си да ги елиминираме“.

„Трябва да се търсят свободните пространства и в същото време да сме много компактни в отбрана. Нужно е да се използват положенията, които ще ни се открият, а те не вярвам да са особено много. Добре дошло ще е за нас, ако успеем да вкараме ранен гол и поведем в срещата. Така АЕК ще се отвори и ще може да използваме празните им пространства. Вярвам в една победа на Левски сега. Трябва да се положат огромни усилия и всеки един да играе на върха на възможностите си“.

„Футболистите на Левски имат голов нюх и умеят да реализират. Показаха го и сега срещу Спартак Варна. Хубава победа с 6:0 на „Герена“. Вярвам, че могат да покажат това умение и срещу гърците. Трябва да бъдат концентрирани и да внимават много с Йович. Той е отличен централен нападател, но мисля, че в София нашата отбрана се справи. Да, имаше една греда, но нищо повече. Левски също създаде интересни положения. Трябва да внимаваме и с другите техни играчи. Не бива да се предприемат излишни рискове. Много ще е важно да спечелим средата на терена. Това можем да го направим и ще помогне много за един успех“, заяви Мишо Вълчев.

ОЩЕ: Боримиров за реванша между Левски и АЕК: "Преди 20 години беше по-лесно, ще направим добър резултат"