Драмата продължава: Хулиан Алварес с ясно послание към Атлетико Мадрид и Арсенал (СНИМКА)

Сагата около бъдещето на Хулиан Алварес продължава. Както е известно, нападателят е решен да напусне Атлетико Мадрид в оставащите дни от трансферния прозорец, въпреки че от столицата изглеждат нежелаещи да го пуснат в клуба на мечтите му - Барселона, на фона на публичен спор. Междувременно Арсенал е готов да направи оферта за аржентинеца, ако получи сигнал от играча или от Атлетико, че сделката може да бъде сключена.

Алварес намекна за трансфера си в Барселона

Алварес обаче изглежда, че се надява на Барселона. Фен в социалните мрежи твърди, че футболистът е "харесал" видео, показващо обработена негова снимка с фланелката на каталунците. Припомняме, че по време на Световното първенство в Северна Америка аржентинецът публично обяви желанието си да напусне Атлетико Мадрид. От клуба не останаха очаровани от действията на играча, като заявиха, че нямат намерение да го пуснат за нищо друго, освен откупната му клауза от 500 милиона евро, камо ли на Барселона.

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Ситуацията започна да се отразява на цялата съблекалня на мадридчани и на феновете. По време на първия мач на тима от Ла Лига Алварес бе бурно освиркан от трибуните. Привържениците на "дюшекчиите" настояха ръководството да го пусне, тъй като не иска такъв играч в отбора. След края на мача Алварес не остана със съотборниците си, за да поздрави феновете, което допълнително засили напрежението. Последните действия на Алварес загатват, че той е готов на всичко, дори да си навлече омразата на привържениците, за да сбъдне голямата си мечта да премине в Барселона.

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📱🚨 Julián Alvarez has liked this video on TikTok of him in a Barcelona shirt: pic.twitter.com/atxDCfwS8U — Reshad Rahman (@ReshadRahman) August 24, 2026